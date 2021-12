Mourinho “arnon” skuadrën para Interit, Kumbulla mbetet sërish në stol

Shpërndaje







20:20 02/12/2021

Disfata ndaj Bolonjës ka lënë pasoja të mëdha te Roma. Trajneri Jose Mourinho do të vuajë mungesën e katër futbollistëve për duelin e fundjavës, sfidën me të shkuarën e tij, Interin. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, tekniku portugez nuk do të ketë në dispozicion emra të rëndësishëm për shkak lëndimesh dhe pezullimesh.

Abraham dhe Karsdorp u ndëshkuan me karton të verdhë në sfidën e “De Lara” dhe tashmë do të mungojnë në përballjen me Interin. Felix dhe El Sharawi kanë shfaqur probleme fizike dhe janë në dyshim për të qenë në fushë për duelin me zikaltërit.



Në këto kushte, Mourinho i duhet të shpik formacionin kundër Interit, me portugezin i cili do të ndryshojë edhe skemën dhe pritet t’i rikthehet taktikës 4-2-3-1. Pavarësisht kësaj, nuk pritet të ketë vend për mbrojtësin e kombëtares shqiptare, Marash Kumbulla, i cili nën drejtimin e Mourinho ka humbur shumë nga shkëlqimi i sezonit të shkuar.

Klan News