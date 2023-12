Mourinho ndan pronarët e Romës

18:06 26/12/2023

Portugezi është gati që të firmosë kontratën e re, por në familjen “Friedkin” ka dyshime

Pronarët aktualë të Romës janë të ndarë në lidhje me vendimin për t’i dhënë Jose Mourinhos një kontratë të re. Verdhekuqtë fituan së fundmi 2-0 kundër Napolit, me të kaltrit që e përfunduan sfidën me nëntë lojtarë në fushë.

Për Romën fitorja kishte mjaft rëndësi, e ekipi pozicionohet në vend të gjashtë në renditjen e Serie A.

Mourinho e ka bërë tashmë të qartë sipas italianes “La Reppublica” se dëshiron të nënshkruajë një marrëveshje të re.

Edhe pse portugezi ka fituar zemrat e tifozëve, situata në familjen “ Friedkin” që zotëron Romën është e komplikuar.

Kjo sepse në familje ka pakënaqësi dhe kjo shton dyshimet për një rinovim të mundshëm. Portugezi ka sjellë pakënaqësi për disa prej veprimeve të tij. E megjithatë, familja e ka mbështetur në heshtje në mënyrë që të mos krijojë tension mbi grupin.

Disa brenda familjes do të donin një ndryshim, ndërsa të tjerë nuk duan të shikojnë humbjen e trashëgimisë që Roma ka fituar nën drejtimin e Murinjos. Ndërkohë klubi vazhdon që të reflektojë për vendimin final.

