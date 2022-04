Mourinho nderon legjendën Maradona

Shpërndaje







23:20 18/04/2022

Portugezi vendos tufë lulesh te muralja e Diego Maradonës

Jose Mourinho ka krye homazhe në nder të Diego Armando Maradonës. Portugezi nuk ka humbur kohë gjatë vizitës së tij në Napoli, duke shkuar në lagjen spanjolle ku ndodhet një prej muraleve më të bukura të legjendës së futbollit botëror.

I shoqëruar nga menaxheri i skuadrës së Romës, Cardini, trajneri i portierëve, Nuno Santos dhe policia, Special One vendosi një buqetë me lule te objekti kult i Pibe de Oro. Prezencën e tij e vunë re shumë qytetarë, të cilët brohoritën gjestin e Mourinho, me portugezin që nuk nguroi që t’i përshëndeste.

Klan News