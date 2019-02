“Mr.Bean” lë aktrimin…

Për Rowan Atkinson është koha të tregojë se është një baba i mirë dhe i përkushtuar. Aktori i njohur për publikun kryesisht në rolin e “Mr. Bean” ka vendosur që për disa kohë të marrë pushimet dhe të lërë aktrimin.

Shkak për këtë vendim është vajza e tij, e cila erdhi në jetë në vitin 2017.

Kjo sakrificë vjen për t’i dhënë mundësinë bashkëshortes së tij Louise Ford që t’i përkushtohet më shumë karrierës si aktore.

Tashmë Rowan do të kujdeset për të voglën, ndërsa mamaja e saj do t’i kthehet aktrimit. 64-vjeçari dhe 35-vjeçarja janë në lidhje që nga viti 2014. Ndërsa Rowan është baba edhe i një djali 23 vjeç dhe një vajze 21-vjeçare nga martesa me Sunetra Sastry.

Klan Plus