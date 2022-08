MTV Music Awards 2022, kryeson Taylor Swift, Johnny Depp shkakton kaos

10:03 29/08/2022

MTV Video Music Awards 2022 u zhvilluan mbrëmjen e 28 Gushtit në Prudential Center të Nju Xhersit. Nicki Minaj, e cila mbajti edhe rolin e prezantueses për eventin muzikor të këtij viti, u nderua me çmimin “Video Vanguard”, ndërsa Red Hot Chili Peppers rrëmbyen trofeun e “Ikonës Globale”.

Fituesit më të mëdhenj të mbrëmjes ishin Taylor Swift për “Videon e Vitit” me këngën “All Too Well” ndërsa lajmëroi se do të sjellë së shpejti një album të ri, ndjekur nga Bad Bunny i cili u shpall “Artisti i Vitit”. “Albumi më i mirë” shkoi për Harry Styles,”Harry’s House”, i cili konkurroi me albumet e Adele, Drake dhe Billie Eilish.

Johnny Depp bëri disa shfaqje surprizë gjatë mbrëmjes, pasi koka e tij ishte vendosur në helmetën e astronautit e cila është maskota e VMA. Kjo shfaqje e tij vjen 3 muaj pas gjyqit të famshëm me ish-partneren Amber Heard, i cili më vonë u kritikua edhe si “një orgji misogjiniste”.

Më shumë nominime mori Madonna, e cila ka edhe më shumë çmime në historinë e MTV VMA me 20 fitore, Beyonce, Harry Styles, Adele etj.

Skena e kompeticionit u ndez nga performancat e Eminem, Snoop Dogg, Blackpink, Anitta, Bad Bunny etj./tvklan.al