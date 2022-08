Atentati në Shkodër, i riu rrëfen ngjarjen

Shpërndaje







10:15 26/08/2022

Bruçaj: Dy persona me motorçikletë m’u afruan e qëlluan

Alban Bruçaj personi që iu bë atentat në zonat e populluara të Shkodrës, në lagjes Rus, ka rrëfyer ne polici momentet e sulmit me armë dhe si i shpëtoi plumbave.

“Kam qenë duke shkuar në shtëpi kur dy persona me motorçikletë u afruan dhe qëlluan ndaj meje. Në atë moment u mundova që të shpëtoj dhe eca pak metra me makinë. Pasi u larguan nuk kisha marrë asnjë plumb dhe menjëherë erdha në polici për të treguar ngjarjen. Nuk kam konflikte me persona të tjerë dhe nuk e di se kush mund ta ketë bërë”, ka thënë ai në polici.

Bruçaj ka qenë duke udhëtuar me një automjet tip Audi A3 me targa AB 199 BA ku mbrëmjen e së enjtes u qëllua me pistoletë nga një motor në lëvizje në lagjen Rus.

Policia nga ana e saj bën të ditur se po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e autorëve. Sakaq policia po heton edhe të shkuarën dhe aktivitetin e të riut në Shkodër.

Tv Klan