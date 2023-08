Muçi mban ende në garë Legian

23:00 11/08/2023

Shqiptari shënon gol në humbje 2-1 me Austrian

Ernest Muçi ishte më i miri në fushë në humbjen e Legias në shtëpi me Austrian e Vienës. Sulmuesi shqiptar realizoi të vetmin gol në sfidën që u mbyll me fitoren 2-1 të miqve e vlefshme për turin e tretë të Konferencë Ligës.

Muçi hyri në fushë si zëvendësues në të 60’ dhe realizoi me kokë në minutat e fundit. Ky gol mban ende gjallë shpresat e Legias për të qenë pjesë e fazës plejof me takimin e kthimit që do të luhet javën e ardhshme në Vienë.

