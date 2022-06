Mulliri i drithit s’punon nga transformatori, OSHEE nuk ka arkiva

21:00 17/06/2022

Dragush Bufi një banor i Mokrës tregon se që nga viti 2001 ka hapur një mulli bluarje për grurë e drithra në fshatin Propisht Pogradec. Çdo investim e ka bërë vetë duke vënë edhe dy shtylla të tensionit të lartë, linjë dhe një transformator 3 fazorsh. Dragushi thotë se ka qenë klient i rregullt i OSHEE Pogradec.

Por me ndarjen e re administrative ka kaluar me Agjensinë e Librazhdit. Para një muaji i vendosin një matës 16 amper me fuqi zero, që shërben vetëm për ndricim. Dragushi ka mbetur pa punë dhe shpjegon, se më parë punonte me 50 kë fuqi me transformatorin që kishte.

Denoncuesi: Në vitin 2001 kam hapur një punishte përpunuese drithërash. Në atë kohë, më është kërkuar një shtesë fuqie për arsye se linja e fshatit nuk mbante dhe kam kërkuar për transformator, për linjë të veçantë. Është 3-fazor dhe e kam vendosur konform rregullave. Kam qenë i rregullt me të gjitha pagesat. Me ndarjen e re administrative, ne na kanë kaluar me zonën e Librazhdit dhe në sistem ku janë hedhur të dhënat e mia, figuroj me fuqi zero, domethënë unë kam pasur 0,05 kw si fuqi. Më kanë vënë një automat i cili nuk është për punën time.

Gazetarja: Pra, edhe një familje normale me atë lloj fuqie nuk i mjafton sepse vetëm ndriçimi mbulon. Këto elektroshtëpiaket, bie automati.

Denoncuesja: Fuqia ime është gati 50 kw. Tani unë kam punuar 22 vjet me fatura të rregullta, papritur më ndodh ky lloj problem.

Gazetarja: Kur e kuptove këtë problem?

Denoncuesi: Para 1 muaji e gjysëm më vijnë specialistët elektrikë. Më kanë hequr sahatin aktual dhe më kanë vënë një sahat tjetër në të cilën ka dhe një limitator ose automat, fuqia e të cilit është 16 amper për një mulli bluarjeje, e cila më shërben vetëm për ndriçim.

Gazetarja: Si ia ke bërë?

Denoncuesi: Kam mbetur pa punë. Ky është një mulli bluarjeje që i shërben një zone me të paktën 16-17 fshatra.

Në këtë moment ai shkon te arkiva e Pogradecit që të gjejë kërkesën për shtim fuqie, por ajo nuk gjendet. Tani Dragushi duhet të paguajë 2 milionë lekë që të bëjë shtim fuqie se shteti s’ka letra.

Denoncuesi: Fillimisht kam shkuar tek zyrat e OSHEE në Librazhd të cilët më kanë thënë që në sistem figuron me ato fuqi zero dhe i kam thënë OSHEE që unë kam një fuqi tjetër, nuk punoj dot me këtë. Kam një muaj e gjysëm pa punë, ata më kanë thënë se unë duhet të aplikoj dhe njëherë.

Gazetarja: Nëse ti riaplikon për shtim fuqie sepse me këtë ndriçimin 16 amper, ti nuk mund të vësh në punë gjithë atë mulli, sa është kostoja për riaplikimin?

Denoncuesi: Kostoja për riaplikimin është gati 1 milionë e 800 mijë lekë të vjetra. Unë këtë investim e kam bërë në vitin 2000-2001.

Gazetarja: Çfarë kërkon?

Denoncuesi: Kërkoj që të gjendet origjina e kësaj libreze, të cilën e kam paguar shumë vite dhe të m’i hiqet limitatori që unë të punoj normal.

“Stop” shkoi në OSHEE Librazhd dhe Pogradec, ku komunikoi me specialisten Maria Rusi dhe Përgjegjësin Astrit Hoxha. Por ata ata thonë se nuk kanë arkiva.

Punonjësja e OSHEE Pogradec: Zotëria në sistem na rezulton me fuqi 0 dhe i korrespondon automati 16 amper dhe me të drejtë Agjensia Librazhd i ka vendosur automat, i cili korrespondon me sistemin dhe nuk ia mban fuqinë sepse ka një mulli dhe do një fuqi më të madhe. Tani, se çfarë fuqie do zotëria, duhet të aplikojë për shtesa fuqie.

Gazetarja: Zotëria i ka bërë që të gjitha.

Punonjësja e OSHEE Pogradec: Ke ndonjë dokumentacion?

Denoncuesi: Ti je shteti, ti duhet t’i kesh këto dosje.

Gazetarja: Dokumentat e arkivës, a i keni?

Punonjësja e OSHEE Pogradec: Ne këtu nuk kemi sepse ka shumë vite që të dhënat janë hedhur në sistem dhe ne punojmë në bazë të sistemit. Të bëjë një kërkesë, nuk e di./tvklan.al