Mungesa e diplomave, përgjegjës Bordi i Administrimit dhe administratori

Një tjetër denoncim ka mbërritur në “Stop” për mungesën e kartonave të diplomës. Këtë herë problematika është prezente në Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”. Studentja që ankohet, ka që në Qershor, që ka përfunduar studimet për marrëdhënie publike, por nuk e ka marrë diplomën fizikisht. Ligji i ri i arsimit nuk parashikon asnjë lloj afati për mospajisjen e studentëve me diplomë.

Studentja e Universitetit të Durrësit: Unë kam mbaruar për Marrëdhënie me Publikun dhe jam diplomuar në Qershor, tani për momentin jam në Master dhe nga Qershori deri më tani akoma se kam marrë kartonin e diplomës, pasi mungojnë. Kur jam regjistruar në master jam pajisur me një vërtetim të thjeshtë që kjo studente ka mbaruar dhe një numër matrikulli në fund.

Cilat janë dokumentet që duhet të pajiset studenti për të vazhduar studimet në master:

Specialisti:Në udhëzimin për master përcaktohet qartë: Duhet të paraqitet me dy dokumenta themelore, kartoni i diplomës dhe lista e notave të cilat duhet të jenë origjinale.

Në ligjin e ri të arsimit të lartë kancelari, mori titullin administrator, gjithashtu u krijuan dhe bordet e administrimit i përbërë nga 7 anëtarë, ku përveç Universitetit të Tiranës ku raporti është 4 me 3 për Universitetin e Tiranës, në universitetet e tjera raporti është 4 me 3 për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Administratori dhe Bordi i Administrimit i Universiteti kanë varësi nga njëri-tjetri. Administratori është autoriteti më i lartë i Arsimit të lartë përsa i përket çështjeve administrative dhe mbarëvajtjes së financave të universitetit.

Gazetarja e emisionit “Stop” shkoi për të takuar administratorin e Universitetit të Tiranës, por nuk e takoi dot.

Gazetarja: Në fakt, unë doja, të takoja admnistratorin!

Sekretarja: Për momentin nuk është, është në orar pushimi tani, por që ëëë…

Gazetarja: Kur të vij? Të vijmë pastaj?

Sekretarja: Nuk të them dot, se kur mund të vish, se nuk është, se ka ndonjë orar. Domethënë këtu është, por ka lëvizur pak.

Sekretarja:Tani do të më japësh një numër kontakti dhe të lajmëroj vetë. E bëjmë kështu më mirë?!

Gazetarja: Më duhet për sot ëëë.., të lutem!

Sekretarja: Në momentin, që do të më kthej përgjigje, do të them! Ok?

Gazetarja e emisionit “Stop” shkoi edhe në Universitetin e Elbasanit ku rezulton i njëjti problem. Albano Zhapaj, ekspert arsimi thotë, se mungesa e diplomave i penalizon studentët për t’u regjistruar në master apo për tregun e punës. Ai shpjegon, se për këtë situatë, përgjegjës janë bordi i administrimit dhe administratori.

Gazetarja: Besoj nesër do ta kem një përgjigje?

Administratori: Unë po them, që nesër para orës 10, do ta kesh një përgjigje patjetër!

Administratori: Diplomat janë në magazinë.

Gazetarja: Po pse nuk i keni dhënë?

Administratori:Po shpërndahen, po shpërndahen kadalë- kadalë, se shkruhen me dorë, do t’ua shpjegoj të gjitha.

Gazetarja: 5 gjëra shkruhen me dorë, pjesa tjetër është format. Domethënë shkruhet emër, atësi, mbiemër, datëlindja, fakulteti dhe 3 firma.

Administratori: Kaq! 3 firmat e di ça janë, apo jo?

Gazetarja: Hë?

Administratori:Duhet të mbledhësh kryesekretaren, dekanin, rektorin.

Gazetarja: Pse janë të vështirë këta?

Administratori: Dispeçer janë këta.

Emisioni “Stop” ju drejtua dhe Universitetit të Durrësit ku në një përgjigje zyrtare me email, thuhet se të gjitha vonesat e diplomave janë bazuar në një udhëzim të vitit 2009 ku afati kohor është 6 mujor. Por ndërkohë ai udhëzim është në fuqi për ligjin e vjetër të arsimit të lartë dhe jo për ligjin ri, ku duhet thënë që ka mangësi në këtë pjesë.

Në Republikën e Shqipërisë janë të paktën 12 Universitete shtetërore ku 6 prej tyre janë të përqendruar në kryeqytet. Në çdo sezon diplomohen 30 deri në 35 mijë studentë dhe problematika e pajisjes me diploma është një shqetësim që përsëritet çdo vit për studentët.

Specialisti: Bordi i Administrimit dhe administratori i universitetit janë përgjegjës për mungesën e kartonëve. Ka qenë një udhëzim në vitin 2009, sipas ligjit të vjetër të viti 2007, i cili parashikonte që studenti nuk duhet të kalojë më shumë se 6 muaj për tu pajisur më kartonin e diplomës. Kjo i detyronte universitetet me këtë akt nënligjor ti pajiste me doemos. Tejkalimi i afatit 6 mujor konsiderohej shkelje. Me ligjin e ri të arsimit të lartë përcaktohet në një nen që studenti duhet të jetë i pajisur më një karton diplome. Në këtë udhëzim parashikohen detaje teknike si duhet të jetë kartoni i diplomës, por nuk përcaktohet afati kohor, nga cila datë deri në cilën datë, duhet të pajiset studenti me diplomë. Kjo është një mangësi që vjen nga mungesa e aktit ligjor.

Pra, me pak fjalë ligji i arsimit të lartë të vitit 2015 nuk përcakton kompetencat dhe afatet kohore dhe në këtë mënyrë të gjithë shpëtojnë dhe askush nuk mban përgjegjësi./tvklan.al