Mungesa e Messi e Neymar nuk ndihet

Shpërndaje







23:06 21/04/2022

PSG mposht Angers, vetëm një pikë larg titullit të Ligue W

Paris Saint-Germain është praktikisht kampioni i ri i Ligue W. Kryeqytetasit fituan duelin e javës së 33-të, 3-0 përballë Angers dhe pesë javë nga fundi distanca me ndjekësin më të afërt, Marsejën është plot 15 pikë. Kuotë e cila ka mbetur në dispozicion për marsejezët deri në fund, çka do të thotë se Parisit i duhet të paktën një pikë për t’u shpallur edhe matematikisht kampion.



Mungesa e Neymar dhe Messi nuk u ndje aspak në fushën e lojës, me Kylian Mbappe dhe Angel di Maria që udhëhoqën PSG drejt suksesit. Francezi realizoi golin e avantazhit 1-0, teksa argjentinasi ishte fantastik me asistet e tij për Sergio Ramos dhe Marquino. Një fitore me tepër vlera për PSG-së, që numëron 15 pikë më shumë se ndjekësit, çka do i rikthente sërish kryeqytetasit në majën e futbollit francez.



Skuadra e teknikut Pochettino është në rrugën e duhur për t’u kurorëzuar për herë të 10-të në historinë e saj kampione e Ligue W. Ndërkaq, Angers ende nuk e ka siguruar matematikisht qëndrimin, ku numëron 3 pikë më shumë se zona që të dërgon një kategori më poshtë sezonin e ardhshëm.

Klan News