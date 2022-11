Mungesat në Katar 2022, dëmtimet penalizojnë lojtarët

23:54 03/11/2022

Ka mbetur më pak se tre javë nga nisja e kampionatit Botëror të Katarit. Shumë teknikë e kanë zbuluar listën që do të kenë në dispozicion për të marrë pjesë në këtë turne, teksa shumë futbollistë për arsyeje të ndryshme mund ta shikojnë nga shtëpia kompeticionin. Dëmtimet në organikat e përfaqësueseve janë të shumta në këtë pikë, e duket se lista nuk do të ketë të ndalur. Së fundmi, në dyshim për pjesëmarrjen është ylli I Koresë së Jugut, Heung Min Son. Ylli i Tottenham la fushën duke çaluar në duelin e fundit me “gjelat” dhe rrezikon që të mos jetë me kombëtaren aziatike në Katar. Një lajm aspak I mirë për Koreano-jugorët, pasi te Son ishin shpresat për të arritur larg në këtë kompeticion.



Një tjetër emër impresionues që mund të mungojë në Katar është edhe Romelu Lukaku. Belgu nuk ka qenë në formën e tij më të mirë, ndikuar nga dëmtimet fizike, duke rrezikuar që të mbetet për shumë gjatë në infermieri. Sulmuesi besohet se nuk do të grumbullohet me kombëtaren belge për të qenë në Kupën e Botës.

Edhe tekniku i Gjermanisë, Joachim Loë ka dhimbje koke në këtë moment. Ylli i Lajzpig, Timo Vërner mund të kryej një ndërhyrje kirurgjikale dhe qëndrimi jashtë fushave do të zgjaste përtej periudhës kur luhet Botërori. Kjo do të thoshte që sulmuesi të mos ishte në dispozicion të pancerave për turneun madhor të këtij viti, për të ulur kështu forcën sulmuese të Gjermanisë.

