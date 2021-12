Mungesë hapësirash te Manchester United

23:20 07/12/2021

Edinson Cavani mes pesë skuadrave, pranë firmës me Barcelonën

Edinson Cavani është objektivi primar i Barcelonës në merkaton e Janarit. Mungesa e golit në ndeshjet e fundit te skuadra katalanase ka shtyrë ekipin spanjoll që të mendojë për sulmues të ri.

Uruguajani mund të mos jetë në planet e trajnerit të ri të Manchester United, Ralf Ragnik dhe mediat spanjolle besojnë se mundësia që Cavani të firmosë me Barcelonën është shumë e madhe.



Për 34-vjeçarin është një hap tepër i madh për ta mbyllur karrierën në nivele të larta dhe mundësia për të firmosur në La Liga me Barcelonën është ndër më të pëlqyerat. Ish-sulmuesi i Paris Saint Germain është i lirë të negociojë me klube të tjera një parakontratë nga 1 Janari.

Sulmuesi rinovoi marrëveshjen me United, megjithata pas blerjes së Ronaldos ai ka humbur numrin 7 dhe fanellën e titullarit. Interes për uruguajanin ka edhe nga skuadra si Boca Juniors, Napoli, Penarol dhe Juventus.

