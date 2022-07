Muriqi rikthehet në Itali

Shpërndaje







23:00 10/07/2022

Lottito kërcënon Brugge me dërgimin në FIFA

Rritet tensioni në shtëpinë e Lazios. Dështimi i Vedat Muriqit për të firmosur te Klub Brugge ka sjellë reagimin e Presidentit, Klaudio Lotitos, i cili ka kërcënuar se do e dërgojë çështjen në FIFA.

Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, Lazio kishte rënë dakord për çdo detaj për transferimin e 28-vjeçarit në Superligën belge, por pengesë janë bërë testet mjekësore, të cilësuara si mediokre nga ana e Lotitos. Marrëveshja mes palëve ishte arritur në bazën e 11.5 milionë Eurove për shitjen përfundimtare.

Në kryeqytet askush nuk i beson zërat për dështimin e Muriqit te Brugge. Situata shihet si shantazh nga ana e klubit belg për t’i kërkuar Lazios kushte më të mira për ta lënë të lirë futbollistin e kombëtares së Kosovës për të firmosur me ta.

Një veprim që ka tërbuar tashmë Lotiton, i cili po mendon për masa drastike, duke menduar ta dërgojë Brugge në FIFA.

Me Muriqin që mbetet jashtë projektit të bardhekaltërve, drejtori sportiv, Igli Tare do të rikthehet për të biseduar me skuadrat e interesuara historikisht për futbollistin, Gallatasaraj, Hull Siti dhe Majorka.

Tv Klan