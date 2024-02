Mustafa Lici nga SPAK: Akuzat ndaj Ibrahimit u ndërtuan nga 3 drejtues policie, kamerat provojnë pafajësinë

11:52 20/02/2024

Në një deklaratë për gazetarët jashtë Prokurorisë së Posaçme, Mustafa Lici, babai i të shumëkërkuarit Ibrahim Lici akuzoi këtë të martë tre drejtues policie, si personat që sipas tij qëndrojnë pas aktakuzës së ngritur ndaj djalit të tij. Duke ripërsëritur pafajësinë e të birit, Mustafa Lici u tregoi gazetarëve një USB, ku tha se kishte të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë që tregonin lëvizjet e Ibrahim Licit, në datat kur ai akuzohet për vrasjen e Endri Mustafës.

Mustafa Lici: Ne në qytetin tonë, në Shkodër, është krijuar një alibi nga punonjës të policisë të cilët, uroj të implikuar nga dollarët dhe jo nga politika, sepse është shumë më e rrezikshme të jenë nga politika, të jenë nga dollarët që kanë marrë nga krimi. Është plotësuar një aktakuzë duke e manipuluar njerëzit që sot janë në SPAK, për djalin. Këtë besojeni nga unë. Këtë akt akuzë e ka ndërtuar Ardit Hasanbegaj, ish-shefi i krimeve në Shkodër, Luan Hamzallari dhe Niko Brahimaj. Me dhunë dhe me mjete. Kanë ndërtuar një aktakuzë ku nuk e kanë ditur që ne disponojmë kamera. Atë aktakuzë e kanë ndërtuar duke imponuar edhe fëmijën e vogël, duke i thënë që ky është vrasësi, është Ibrahim Lici. Këta njerëz nuk e kanë ditur që ne disponojmë kamera. Dhe kamerat ua kemi dorëzuar po këtyre kriminelëve për t’u mbrojtur. Para se të dorëzonim kamerat dhe kemi deklaruar në media që kemi kamera, menjëherë drejtori i policisë Brahimaj, pas 4 ditëve ka marrë detyrën e drejtorit të Kriminalistikës, sepse ka dëgjuar që ne do të dorëzojmë këto kamera. Shërbimi ka qenë për të shkuar drejtor i Kriminalistikës. Ne i disponojmë të gjitha dhe i kemi këtu në shumë kopje. Ky është djali në kamera, në oraret që këta e akuzojnë.

-Pra ju pretendoni që Ibrahim Lici nuk është pjesë e krimit ku është vrarë fqinji i tij?

Mustafa Lici: Po. Ju do ta shikoni vetë, se ne do t’i bëjmë shumë shpejt publike, se ka ardhur koha për t’i bërë publike. Do ta shikoni vetë, dhe ju që nuk jeni ekspertë do thoni që ky është Ibrahimi në këtë orar. Kurse ekspertiza e Niko Brahimit ka deklaruar që nuk ka ngjashmëri me Ibrahimin. Është veti i shtati, i pesti, duke hyrë e dalë në ashensor, duke ngrënë, duke porositur, duke ndenjur, në çdo orar që këta e kanë akuzuar. Në Tiranë këtu ka qenë, që në datën 12 deri në 16-të është në Tiranë, Ibrahim Ibrahimi.

-Folët për policë… prokuroria ka dorëzuar kërkesën për ekstradim, policia thotë që e kemi arrestuar në Turqi. Keni një përgjigje për këtë?

Mustafa Lici: Nuk jam në Turqi unë, Unë jam në Shqipëri. Kam dërguar një njeri dje për t’u takuar me djalin dhe për të marrë vesh të vërtetën, si është e vërteta.

-Dëshiron ai të vijë në Shqipëri?

Mustafa Lici: Patjetër, e ka deklaruar për t’u përballur me akuzat. Ka thënë jam i lirë dhe ia kam lënë drejtësisë në dorë. Ai dëshiron shumë me u përball dhe ju do shikoni se kush është krimi dhe deri ku ka arritur krimi. E kuptoni, Ardit Hasanbegaj është në SPAK. Ai ia ka bërë dosjen djalit.

-Për çfarë e kanë bërë këtë sipas jush.

Mustafa Lici: Këtë ë kanë vrarë, e kanë dhunuar, e keni në foto me duar… këtë e keni të rrahur, ka hyrë i rrahur i goditur i nxirë në dhe.

-Pse e implikojnë Ibrahimin?

Mustafa Lici: Krimi pra krimi, se kuptoni që krimi ka kërkuar kokën e Ibrahimit? Kaq nuk e kuptoni ju?

-Kur do na i veni në dispozicion këto pamje?

Mustafa Lici: Të gjitha do t’ju vihen në dispozicion.

-I keni dorëzuar këto në SPAK?

Mustafa Lici: Nuk kam pasur lidhje me këto në SPAK, kam pasur problem tjetër.

-Pse si dorëzoni në SPAK?

Mustafa Lici: Nuk është çështja në SPAK, është në Shkodër.

-Prokurorisë së Shkodrës ia keni dhënë?

Mustafa Lici: Prokurorisë ia kemi dorëzuar të tëra mjetet. Shihni çfarë ka ndodhur: I kam dorëzuar të parat, kur i kam dorëzuar më kanë thënë nuk ka pamje nga data 12 deri me 16. I kanë prishur këta kriminelët që ua dorëzuam, se ne krimit ua dorëzuam. Ata ishin në pushtet, nuk kishte askush tjetër që t’ia dorëzonim. Pastaj i kemi thënë kemi kopje zotëri. I kemi dorëzuar edhe celularin e Ibrahimit, i kemi dorëzuar foto siç na e kanë kërkuar për ta krahasuar Ibrahimin me kamerat, mbi 50 e sa foto, siç i kanë kërkuar ata, në të gjitha krahët. Dhe në përfundim, Niko Brahimi dhe Ardit Hasanbegaj, të dy shokë, kanë thënë që nuk ka ngjashmëri me Ibrahimin. Ne i kemi çuar provat tona. I kanë djegur të gjitha… Këta do i japin përgjigje këtyre gjërave.

Mustafa Lici i bëri këto deklarata pas daljes nga SPAK.

Ibrahim Lici u arrestua në Turqi pas më shumë se dy vitesh në arrati. Ai akuzohet për vrasjen e Endri Mustafës, ngjarje e ndodhur në Maj të vitit 2021 në Shkodër. Për këtë arsye, Prokuroria e Shkodrës i ka dorëzuar Ministrisë së Drejtësisë dosjen me rezultatet e hetimit të kryera ndaj tij me të cilën kërkon ekstradimin nga Turqia ( Lexo më shumë ).

Prokuroria e Shkodrës thotë se Lici bashkëpunoi me adoleshentin Ergys Malja, që kishte njohje me Endri Mustafën për të realizuar ekzekutimin e tij dhe fillimisht ka qenë dëshmia e të riut që çoi në zbardhjen e kësaj ngjarje. Gjykata e Shkodrës më herët e dënoi në Maj të 2022 me 10 vite burg Maljan. Ibrahim Lici u shpall nga autoritet shqiptare në Prill të 2022, si një nga 5 personat më të kërkuar në Shqipëri, mes Laert Haxhiut dhe Talo Çelës./tvklan.al