Muzikë klasike në kishën mesjetare

09:50 17/07/2022

Dy artistët kosovarë, Nina Shala dhe Drilon Çoçaj kanë performuar në Balldre të Lezhës

Një koncert i muzikës klasike i dha jetë kishës mesjetare të “Shën Premtes”, në Balldre të Lezhës. Për herë të parë në këtë monument kulture u dëgjua muzikë.

Këtë risi e sollën dy artistët kosovarë, Nina Shala në flaut dhe Drilon Çoçaj në kitare. Ata thonë se ka qenë një dëshirë e tyre që të luajnë muzikë në këtë objekt kulti me vlera të jashtëzakonshme historike.

Ky event kulturor u organizua me iniciativën e studiuesit Dom Nik Ukgjini me mbështetjen e Bashkisë Lezhë dhe qendrës rinore “Arka” në Shkodër me synim ruajtjën e traditës dhe promovimin e këtij aseti historik.

Koncerti me muzike klasike në kishën mesjetare të Shën Premtes, këtij objekti kulti të shekullit të 13 dhe që u restaurua në vitin 2019-të, zgjati rreth 60 minuta dhe tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve.

