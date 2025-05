Myrto Uzuni ishte protagonist absolut për FC Ostin në futbollin amerikan. Sulmuesi shënoi një prej golave të fitores 3 me 2 me përmbysje që skuadra nga Teksasi regjistroi kundër El Paso-s.

Ai realizoi me një ekzekutim fantastik në minutën e 76-të, ku barazoi përkohësisht shifrat në 2 me 2. Me fitoren e arritur, Ostin u kualifikua në 1 të 8-at e “US Open Cup”. Uzuni u rikthye te goli, që i mungonte prej fundit të muajit mars.

Tv Klan