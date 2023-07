Myrto Uzuni shënon në miqësore

13:55 24/07/2023

Sulmuesi shqiptar e nis mbarë fazën përgatitore te Granada

Myrto Uzuni e nisi menjëherë me gol fazën përgatitore me Granadën që këtë sezon do të jetë në La Liga.

Sulmuesi shqiptar realizoi golin e dytë në testin me skuadrën e ligave të ulëta El Ehido.

Uzuni në sezonin e kaluar në Ligën e Dytë në Spanjë ishte shënuesi më i mirë me 23 gola, duke ndihmuar ekipin e tij të shpallej kampion.

