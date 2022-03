“Na çatrafillose sot”, pedagogia i drejtohet moderatores pasi surprizohet nga motra e saj

23:34 19/03/2022

Rrëfimet e dy të ftuarave mbrëmjen e kësaj të shtune në “E ardhmja është vajzë” u shoqëruan me shumë lot e emocione. E jo vetëm rrëfimet, por edhe surprizat që stafi kishin përgatitur për to. Ky ishte edhe rasti i pedagoges Irena Myzeqari, e cila nuk i mbajti dot lotët nga mesazhi i motrës së saj.

“Ç’kuptim do të kishte fjala motër nëse nuk do të ndiqej nga togfjalëshi sherr për rroba dhe ne të dyja këtë gjë e bëjmë mirë, por nuk dua të ndalem gjatë këtu sepse nuk dua që të zihemi live. Unë doja që ta shfrytëzoja këtë moment për të thënë sesa shumë krenare jam për ty. Qëkur ka lindur Diellza na ka marrë gjithë vëmendjen tonë dhe unë nuk kam arritur të ta them aq shpesh sesa shumë krenare jam për ty. Në sytë e mi, ti je shembulli më i mirë për t’u ndjekur. Edhe pse shpesh herë ne të dyja jemi shumë larg me mendime si veriu dhe jugu, qëllimi i mirë, mirëbesimi, janë parimet që prindërit nga kanë mësuar të treve për të na udhëhequr në jetën tona. Në 1 mijë jetë do të zgjidhja ty motra-motra. Të dua shumë dhe jam shumë krenare për ty”.

Pikërisht ky mesazh i motrës së pedagoges, solli reagimin e saj…

Irena Myzeqari: Na paske çatrafillos thonë shkodranët…

Ermira Çausholli: E bukur… Po kështu flisni ju të gjithë, bukur? Ju jepni të gjithë leksione kur flisni.

Irena Myzeqari: Kur vjen puna për këto punë tha…/tvklan.al