“Na kthen në kohërat kur ishim në skenë”, Zana Çela zbulon bashkëpunimin me Gjebrean

10:02 04/12/2023

Turizmi ka qenë një temë shumë e diskutuar gjatë kësaj periudhe, për shkak të suksesit të madh që ka pasur dhe vazhdon të ketë. Ardit Gjebrea, ka zhvilluar një intervistë me drejtoren e përgjithshme të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, Zana Çela, për të folur pikërisht për këtë sektor.

Ajo tregoi për aplikacionin TEA, por edhe për konkursin “Wanderlust in Albania”, ku të gjithë mund të marrin pjesë.

Në fund, Çela zbulon gjithashtu edhe një ide që ka lidhje me vetë Arditin, e që do t’i kthejë ata të dy në kohërat kur ishin në skenë.

Ardit Gjebrea: Shumë kënaqësi, imagjinoni që të them nga mikesha Zana Çela, tashmë në drejtoren e Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Cilat do të jenë sfidat e radhës?

Zana Çela: Janë të shumta sfidat sepse…

Ardit Gjebrea: Jo, në jetën tënde sepse…

Zana Çela: A në jetën time? Në jetën time është një sfidë e shpejtë. Ta bëj publike?

Ardit Gjebrea: Po pse jo?

Zana Çela: Ka lidhje me ty, një bashkëpunim me ty, që do na kthejë në kohërat e hershme ku ne të dy këndonim bashkë. Kam një ide, po e cik fare, po e zbuloj paksa, tani, përmes kësaj interviste. Po do gjejmë kohë bashkë të dy, të ulemi dhe të ta shpalosë idenë time, për këtë bashkëpunimin e radhës që ne na kthen në kohërat kur ne ishim në skenë, në skenën e këngës.

Ardit Gjebrea: Fantastike, këtu tek ballkoni i Dajtit ka edhe një bar të mrekullueshëm dhe shkojmë pak ngrohemi, edhe pse sot nuk ishte dhe shumë ftohtë dhe ishte një kohë e mrekullueshme. /tvklan.al