“Na ndihmoni, t’ju ndihmojmë”, ambasadori italian: Reforma në Drejtësi, më e rëndësishmja për integrimin

13:29 09/02/2022

Ambasadori italian në vendin tonë, Fabrizio Bucci nga qyteti i Shkodrës ripërsëriti mbështetjen e palëkundur të Italisë për vendin tonë në rrugën drejt Bashkimit Europian. Theksin e vuri tek reformat, në veçanti asaj në drejtësi.

“Po ndihmojmë Shqipërinë në Reformën në Drejtësi. Jemi të pranishëm në çdo sektor në jetën shqiptare. Këtë raport të veçantë e dërgojmë edhe në Bashkimin Europian. Italia çdo herë ka mbështetur Shqipërinë për t’u anëtarësuar në BE, duke filluar nga viti 2000. Italia, gjithmonë, ka qenë miku dhe avokati më i ngushtë i Shqipërisë në marrëdhënien me BE. Italia ka ushtruar presion që Shqipëria të avancojë për integrimin në BE. Kemi një shprehje “na ndihmoni, të ju ndihmojmë” dhe mënyra më e mirë është që Shqipëria të ecë përpara me reformat. Reformat në Shqipëri janë të shumta, por Reforma në Drejtësi është më e rëndësishmja për integrimin. BE bën kujdes të veçantë për këtë. Reforma në Drejtësi i jep siguri të së drejtës për sipërmarrjet që duan të veprojnë në Shqipëri.

Bucci shprehet besimplotë për hapjen e negociatave brenda këtij viti.

“Vendimi i Këshillit të Europës është shoqëruar me disa kritere që duhen përmbushur nga Shqipëria dhe disa janë kryer. Jam besimplotë që brenda këtij viti do të hapen negociatat. Negociatat do të hapen kur te thirret konferenca ndërqeveritare mes qeverisë shqiptare dhe BE. Negociatat do të zhvillohen mes ekspertësh shqiptarë dhe të Brukselit. Nuk flasim më nëse Shqipëria do të hyjë apo jo në BE, por kur do të hyjë. Hapja e negociatave nuk është një fund, por një fillim. Tani fillon ‘ndeshja’ e vërtetë. Shpresojmë që këtë vit do të hapen negociatat dhe të jetë një proces i shpejtë, edhe pse zgjat disa vite”./tvklan.al