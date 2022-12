Nadal humb të parën në United Cup

20:15 31/12/2022

Tenisti përgatitet të mbrojë titullin në Australian Open

Pak më shumë se dy javë para fillimit të Grand Slam-it të parë të vitit, Rafa Nadal e hapi sezonin e tij me një humbje në United Cup, kundër Cameron Norrie, një rival i cili në katër ndeshjet e tyre të mëparshme mes të dyve nuk kishte arritur të shënonte një set.

Megjithatë, këtë të shtunë, britaniku ishte më i motivuar dhe mundi të fitonte. Nadal e vlerësoi rivalin e tij që nuk bëri asnjë gabim me lojë solide dhe shërbime të mira. Nga ana tjetër Nadal shpreson të rikthehet në ndeshje me një tjetër paraqitje, por krejt ndryshe nga kjo ndeshje. Në lidhje me Australian Open, në të cilin Nadal mbron titullin, ai siguroi se duhet të jetë më i shpejtë fizikisht.

Ndeshja e radhës e Nadalit në United Cup do të jetë këtë të hënë kundër De Minaur, i cili do të kërkojë të marrë pikën për Australinë. Pritet të jetë një tjetër ndeshje shumë e vështirë për Nadal që duhet të jetë i përqendruar.

Tv Klan