Nadal mund Gasquet

12:30 04/09/2022

Tenisti spanjoll kualifikohet ne raundin e katërt të US Open, sukses edhe për talentin spanjoll Alcaraz

Rafael Nadal kualifikohet në raundin e katërt të turneut të US Open, pasi mundi rivalin e tij të vjetër Richard Gasquet në Flushing Meadows me rezultatin 6-0 6-1 7-5 me sete.

Francezi kurrë nuk ka fituar një përballje kundër spanjollit, ndërsa shkon në 18 humbje kundër tij pas ndeshjes së radhës.

Nadal dominoi në sfidën kundër Gasquet, i cili pati edhe mbështetjen e tifozëve njujorkezë, që u përpoqën t’i jepnin zemër.

Por për francezin, kundërshtari ishte superior dhe pavarësisht përpjekjeve të tij për t’;ia vështirësuar lojën, në fund u detyrua që të dorëzohej.

Kundërshtari i radhës i 22 herë fituesit të Grand Slameve do të jetë amerikani Frances Tiafoe, i cili mundi 7-6 6-4 6-4 argjentinasin Diego Schwartzman.

Numri 4 i botës Carlos Alcaraz mundi 3-0 me sete amerikanin Jenson Brooksby, falë një paraqitjeje mjaft të mirë.

Edhe numri 1 në Britani, Cameron Norrie mposhti Holger Rune 7-5 6-4 6-1 dhe siguroi një vend në raundin e katërt në US Open për herë të parë.

