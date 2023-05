Nadal mungon në French Open

23:42 18/05/2023

Tenisti spanjoll lajmëroi se nuk do të marrë pjesë në “Roland Garrosh” për shkak të një dëmtimi

Rafa Nadal nuk do të marrë pjesë në turneun e “French Open”, pasi nuk arriti që të shërohej plotësisht nga një dëmtim në kofshë që e pësoi në turneun e “Australian Open” në Janar. Spanjolli që është kampioni në fuqi, e ka fituar turneun e Roland Garrosh në total 14 herë.

“Ecuria e dëmtimit që pësova në Australi nuk ka shkuar ashtu siç unë do të kisha dashur. Kam humbur objetkiva gjatë rrugës dhe Roland Garros për mua bëhet i pamundur. Në këtë moment, nuk do të jem në gjendje të jem aty. Ky turne do të thotë shumë për mua dhe e imagjinoni se sa të vështirë e kam tani. Nuk kam në plan që të vazhdoj të luaj në muajt e ardhshëm.”

Nadal u shpreh se do t’i duhet kohë që të rekuperohet dhe shpreson që ta bëjë vitin 2024 si të fundit ku ai të luajë turne tenisi.

“Ideja ime dhe motivimi im është që të përpiqem ta shijoj dhe të them lamtumirë në të gjitha turnetë që kanë qenë të rëndësishëm për mua në karrierën time si tenist gjatë vitit të ardhhëm. Ta shijoj pjesëmarrjen dhe të garoj fort!”

Vitin e shkuar në Paris, spanjolli mundi Gasper Rud në finalen e French Open dhe fitoi Grand Slamin e tij të 22 në karrierë.

