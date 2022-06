Nafta falas, mbështetje për fermerët

15:52 06/06/2022

Krifca: Kemi shtuar fond prej 500 mln Lekësh për punimet e mekanizuara

Në një takim me fermerë në Armen të Vlorës, ministrja e Bujqësisë, Frida Krifca tha se angazhimi i marrë për disbursimin sa më të shpejtë të fondit per fermerët, është një nevojë e plotësuar. Krifca theksoi se bashkëpunimi i fermerëve të kësaj zone është shembull pozitiv për bujqësinë.

“Rreth 17 prej tyre, kryesisht fermerë të rinj në moshë janë bërë bashkë për të prodhuar në një sipërfaqe toke gati 100 hektarë. Kulvitojnë foragjere, që i shërbejnë blegtorisë”. Duke vlerësuar këtë iniciativë, ministrja tha se këto janë elementët kryesorë që i duhen bujqësisë, e cila gjithmonë e më shumë duhet të përqafohet nga rinia.

Nga Marsi deri më 2 Qershor janë kompensuar me naftën falas rreth 18,200 fermerë sipas ministres Krifca.

“Kemi pasur 49 mijë fermerë aplikantë. E kemi mbyllur thirrjen më datë 30 Mars. Prej 30 Marsi-2 Qershor paguajmë 18 mijë e 200 feremerë me naftën, i kemi kompensuar. Tani po bëjëm procesin e dytë, po prokurojmë naftën për buxhetin tjetër që na u vu në dispozcion dhe do vazhdojmë me pjesën tjetër të fermerëve që janë në pritje”.

Ministrja Krifca bëri me dije se po punohet më tej për mbështetjen e fermerëve, pasi është shtuar edhe fondi tjetër për naftën me paketën e rezistencës sociale prej 500 milionë Lekë për punimet e mekanizuara të fermave.

