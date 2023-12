Nafta në bursat e huaja vijon rënien e lirë, çmimi ra me 7 Dollarë në 5 ditë

Shpërndaje







17:26 04/12/2023

Bursat ndërkombëtare të arit të zi u hapën këtë javë sërish me rënie. Çmimi i naftës së papërpunuar në bursën e Teksasit ra këtë të hënë në gati 73 Dollarë për fuçi, duke shënuar një rënie me gati 7 Dollarë krahasuar kjo me 5 ditë më parë, kur çmimi ishte afro 80 Dollarë.

Të njëjtin trend ka ndjekur edhe bursa e Londrës ku çmimi i naftës ra për herë të parë pas disa javësh nën 78 Dollarë.

Këto janë çmimet e shitjes së naftës për kontratat e muajit Janar.

Sipas ekspertëve të fushës kjo ka ardhur si pasojë e rënies së kërkesës, por edhe e sjelljes së aktorëve jashtë OPEC, i cili javën e shkuar vendosi të shkurtojë prodhimin.

Tv Klan