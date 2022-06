Nafta shkon 265 lekë për litër , Berisha: Rritje stratosferike, bordi komunist i Edi Ramës nuk ka të ndaluar

18:14 17/06/2022

Çmimi i naftës në vendin tonë ka arritur një shifër rekord. Sipas vendimit të Bordit të Transparencës, një litër naftë do të tregtohet me 7 Lekë më shtrenjtë. Nga 258 Lekë që ishte, çmimi naftës do të shitet 265 Lekë/litri.

Lidhur me rritjen e çmimit të naftës ka reaguar dhe kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha përmes një postimi në Facebook. Kreu i PD-së, Berisha shkruan se kjo është një tjetër rritje stratosferike e çmimit të naftës teksa ka shtuar se bordi komunist i Edi Ramës nuk ka të ndalur. Berisha thotë mes të tjerash se çmimi i naftës në rajon ka një diferencë të madhe me atë në Shqipëri dhe për këtë akuzon qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama.

“Nafta arrin në 265 lekë për litër.

Rritje tjetër stratosferike e çmimit të naftës.

Bordi komunist i Edi Ramës nuk ka të ndaluar!

Çmimi i naftës shënon sot një tjetër rekord. 265 lekë për litër do të paguajnë shqiptarët duke nisur prej ditës së sotme. Çmenduri! Abuzim! Vjedhje!

Krye-hajduti ka vendosur të zhvasë çdo qindarkë nga familjet shqiptare, duke e çuar në stratosferë çmimin e naftës, nëpërmjet bordeve me mendësi komuniste. Me naftën po bëhej një abuzim i tejskajshëm në vend. Edhe pa krijimin e bordeve situata ishte alarmante, por u zhyt edhe më thellë që në momentin e krijimit të bordeve të vjedhjes.

Çmimi i naftës në rajon ka një diferencë të madhe me Shqipërinë, e faji këtu është kryekëput i qeverisë dhe Edi Ramës. Masa të menjëhershme duhen ndërmarrë ose çmenduria e këtij njeriu do të dëmtojë ekonominë e çdo qytetari shqiptar”, ka shkruar Sali Berisha në Facebook./tvklan.al