Nagelsmann rrezikon shkarkimin

Shpërndaje







23:30 22/02/2023

Thomas Tuchel shpreson që një ditë të drejtojë Bayern Munich



Thomas Tuchel gjithnjë e më në modë tek skuadrat Europiane. Tekniku gjerman ka përfunduar në listën e dëshirave të shumë skuadrave, mes të cilave edhe të PSG-së. Por, sipas asaj që raportojnë mediat franceze, 49-vjeçari synon që një ditë të drejtojë nga pankina kampionët e Bundesligës, Bayern Munich.

Madje, një prapaskenë e këtij çifti ka dal në dritë, pasi Tuchel ishte shumë pranë stolit të rekordmenëve gjerman në vitin 2018, megjithatë dështoi për shkak të vetos së dhënë nga ish-zyrtari i bavarezëve, Uli Hënes.

Gjermanët po kërkonin një pasues të Carlo Ancelottit dhe ishin gati për t’i ofruar kontratë afatgjate ish-teknikut të Chelsea. Megjithatë, Hënes kishte të tjerë objektiva, duke qënë i gatshëm për t’ia besuar skuadrën Niko Kovaç, ndërsa Tuchel u bind për të firmosur në Francë.

Nëse drejtuesit e Bayernit do të rishqyrtojnë mundësinë, atëherë Tuchel do të ishte një kandidat i përshtatshëm për ta. Përveç gjermanëve, Tuchel po monitoron situatën edhe te Real Madrid, teksa nuk e përjashton as një rikthim te PSG.

Klan News