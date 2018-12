Nainggolan, mungesë e rëndësishme

Radja Nainggolan nuk do të jetë në takimin e rëndësishëm të së mërkurës që Inter do të luajë ndaj Napolit. Klubi zikaltër e kishte konfirmuar që të dielën dënimin e mesfushorit. Naingolan ishte paraqitur me vonesë në stërvitje pas një nate në diskotekë, por këtë të martë foli edhe trajneri Luciano Spalletti për televizionin e Inter.

“Më vjen keq që nuk do ta kem, pasi është një futbollist i fortë, por rregullat në një skuadër janë të rëndësishme aq sa të dish të luash mirë me topin. Nuk është i përjashtuar nga grupi, por vetëm për këtë ndeshje. Më pas do të nisë stërvitjen me të tjerët.”

Inter – Napoli është ndeshja më e rëndësishme e javës së 18 në Serie A. Diferenca mes dy ekipeve është 8 pikë me napolitanët që po kalojnë një moment më të mirë. Inter nuk fiton me Napolin në kampionat në 2 sezonet e fundit, ndërsa kampionatin e kaluar të dy takimet u mbyllën pa gola.

Tv Klan