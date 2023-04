Napoli blindohet për festën

19:00 28/04/2023

Masa të larta sigurie ndërsa qyteti dhe tifozët përgatiten për fitimin e titullit kampion

Napoli po përgatitet që të festojë titullin e tretë kampion në historinë e tij. “Të kaltrit” duhet që të fitojnë përballjen kundër Salernitanës që është përcaktuar të luhet të dielën në orën 15:00, ndërsa Interi nuk duhet që të lejojë Lacion të fitojë në “San Siro” me takimin që nis në orën 12:30.

Autoritetet lokale kanë punuar prej muajsh për masat që do të merren për ditën e rëndësishme. Qyteti do të jetë tërësisht i blinduar, ndësa njerëzit do të futen nëpërmjet hyrjeve të kontrolluara.

Makinat do të ndalohen e do të krijohet një zonë e madhe për këmbësorët. Tifozët e kanë zbukuruar qytetin për këtë ngjarje të madhe, janë të paduruar për festën, ndërsa ka edhe nga ata që këtë moment të madh duan ta mbajnë mend duke bërë tatuazh në trup.

Napoli nuk do të grumbulllohet të shtunën edhe pse trajneri Spaleti e dëshiroi diçka të tillë, sepse hotelet në qytet janë të gjitha të zëna. Interesimi është i madh e klubi i “të kaltërve” është kapur i papërgatitur.

Festa duket se do të zhvillohet e gjitha në stadiumin “Maradona”, pasi frika është e madhe për incidente. Vështirë që të ketë parakalim të autobusit të lojtarëve në rrugët e qytetit. Napoli u ka bërë thirrje tifozve që të shmangin problemet e të shikjojnë festën. Por fansat e “kaltër” janë të paduruar; kanë 33 vite që e presin këtë moment.

Klan News