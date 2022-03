Napoli cakton çmimin për Osimhen

16:35 26/03/2022

Napoli është i gatshëm të shesë Victor Osimhen nëse për të arrin një ofertë prej 100 milionë euro në merkaton e verës. Interesi për sulmuesin nigerian është rritur shumë kohët e fundit dhe kjo ka shtyrë drejtuesit e klubit të Seria A për të caktuar çmimin e tij.

Totenhem Hotspur, Njukasëll, Arsenal, Liverpul, Mançester Junajtid dhe Real Madrid janë disa nga skuadrat që kanë shfaqur interes, por e dinë se do ta kenë të vështirë për shkak të kërkesave të larta financiare të Napolit.

23-vjeçari ka zhvilluar një performancë mbresëlënëse këtë sezon, ku ka shënuar 15 gola dhe dhënë 4 asistime në 25 ndeshjet e luajtura në të gjitha garat. Me largimin e Osimhen, Napoli do hedh sytë nga Skamaka, një prej sulmuesve më të kërkuar aktualisht. Kontrata e tij me Sassuolën skadon në vitin 2025. 23-vjeçari ka luajtur 28 ndeshje duke realizuar 13 gola.

Klan News