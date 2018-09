Napoli kërkon fitoren e radhës

Serie A do të luajë sot në orën 20:30 pjesën më të madhe të sfidave të javës së tretë.

Napoli do të luajë në fushën e Sampdorias. Napolitanët kërkojnë një tjetër sukses për të qëndruar me të njëjtin hap me Juventus që ka vetëm fitore.

Lazio do të kërkojë pikët e para në këtë sezon. Dy humbje në nisje janë shumë për skuadrën e Simone Inzaghit. Në fushë pritet të jenë të njëjtit lojtarë si në përballjen me Juventus. Atalanta do të presë Cagliarin. Trajneri Gianpiero Gasperini pritet të aktivizojë për herë të parë në këtë sezon të Serie A, Etrit Berishën.

Në fushë sipas mediave italiane do të jetë edhe Berat Gjimshiti. Në takimet e ditëve të kaluara Milan mundi 2 – 1 Roma, Inter fitoi 3 – 0 në fushën e Bologna, ndërsa Juventus triumfoi 2 – 1 në Parma.

