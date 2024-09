Napoli duket në formë të shkëlqyer. Skuadra e drejtuar nga Antonio Conte, triumfoi me shifrat e thella 4-0 ndaj Cagliari-t.

Një ndeshje pa shumë histori, e dominuar totalisht nga të kaltrit. Di Lorenzo zhbllokoi sfidën në minutën e 18-të, ndërsa tre golat e tjerë u shënuan në pjesën e dytë.

Kvaratskhelia dyfishoi shifrat në minutën e 66-të, para se Lukaku të shënonte të tretin në minutën e 71-të.

Buongiorno vulosi takimin në minutën e 93-të, duke shënuar të katërtin. Me këtë fitore, Napoli merr përkohësisht kreun e renditjes me 9 pikë, ndërsa Cagliari renditet i parafundit me 2 pikë. /tvklan.al