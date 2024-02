Napoli nuk kënaqet as me Mazzarri!

23:19 19/02/2024

Jugorët zgjedhin trajnerin e tretë vpër këtë sezon, debuton ndaj Barcelonës

Përpjekjet për të arritur sukses këtë sezon të Napolit do të jetë në duart e Francesco Calzona. Pas shkarkimit të Rudi Garcia dhe rezultateve zhgënjyese të njëpasnjëshme nën drejtimin e Walter Mazzarri, Napoli ka vendosur t’i besojë 55-vjeçarit.

Trajneri i kombëtares së Sllovakisë, i cili do të jetë edhe në Euro2024 do të marrë drejtimin e skuadrës kampione të Italisë si i zgjedhuri i Aurelio de Laurentiis për të shmangur kështu katastrofën te jugorët.



Një eksperiencë që pritet të nis në malore për të, pasi të mërkurën, italianët sfidojnë Barcelonën. Gjithsesi, njohja e mjedisit të jugorëve shërben jo pak për të, pasi ka qenë bashkëpunëtor i Maurizio Sarri dhe Luciano Spalletti në të kaluarën, përveç ndihmës së një legjende të klubit si Marek Hamsik.

Pas 24 javësh, Napoli qëndron në mesin e tabelës, 27 pikë pas Interit kryesues, për ta shndërruar në mision tepër të vështirë mbrojtjen e titullit këtë sezon duke qenë se zikaltërit kanë edhe një takim më shumë për të luajtur.



Pavarësisht skepticizmit, Calzona arriti të kualifikojë Sllovakinë për herë të parë në një kampionat evropian, duke u renditur i dyti në grupin J pas Portugalisë, me të cilin në dy përballjet direkte humbi. Njëzet e dy pikë për kombëtaren sllovake, me 7 fitore, një barazim dhe dy humbje me 17 gola të shënuar dhe 8 të pësuar.

