Napoli ‘pronoton’ Adnan Januzaj

Shpërndaje







12:37 31/01/2022

Bisedime në merkaton e Janarit për t’i zyrtarizuar gjatë verës. Kjo është strategjia që po përdor Napoli, tashmë në punë për të forcuar skuadrën e Spaletit për sezonin e ardhshëm.

Adnan Januzaj është objektivi real i jugorëve, të cilët shikojnë tek futbollisti me origjinë shqiptare zëvendësuesin ideal të Lorenzo Insinjes. Anësori që përfaqëson Belgjikën në nivel kombëtaresh ka hyrë në muajt e fundit të kontratës me Real Sociedad dhe mohimi për të rinovuar e ka afruar akoma dhe më shumë me kalimin në Seria A.

Sipas ‘Korriere delo Sport’, kontaktet e para mes palëve kanë nisur tashmë, me 26-vjeçarin që do të ishte një vlerë tepër e shtuar për Napolin. Në rast se diçka do të mbyllej me sukses, eksperienca në Seria A do të ishte e radhës për Januzaj, i cili më parë ka veshur edhe fanellën e Mançester Junajtid në Premier Ligën angleze, si dhe atë të Borusia Dortmund në Bundesligën gjermane.

Klan News