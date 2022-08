NASA vijon të shtunën misionin “Artemis”

21:00 31/08/2022

NASA ka njoftuar se do të dërgojë në Hënë raketën e saj ditën e shtunë.

Fluturimi i së hënës u desh të anulohej për shkak se një nga katër motorët nuk arriti temperaturën e ftohjes. Pas analizimit të situatës, inxhinierët kanë kuptuar se si ndodhi problemi.

Ata mendojnë se me gjasa është i lidhur me një lexim jo të saktë të sensorit dhe mund të zhvillojnë një strategji për ta zgjidhur problemin në ditën e nisjes. Kjo do të thotë se procesi i ftohjes së motorëve do të fillojë përpara numërimit mbrapsht.

Ditën e shtunë fluturimi është caktuar në orën lokale 14:17 nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida. Drejtuesve do iu jepet dy orë kohë për ta ngritur raketën nga Toka./tvklan.al