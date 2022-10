Nata 4 e “Dance Albania”: Hyjnë dy konkurrentë të rinj, Dafina Zeqiri surprizon Arta Nitajn, Arbnora merr shkopin e Fevziut

22:40 10/10/2022

Nata e katërt e spektaklit “Dance Albania” nga Tv Klan nisi me dy konkurrentë të rinj. Adelina Tahiri dhe Meridian Ramçaj do të jenë pjesë e magjisë së skenës së vallëzimit. Puntata e sotme konsistoi në kërcime nga i gjithë globi, një natë internacionale. Kësaj iu bashkua edhe një tjetër element i rëndësishëm: partneri i Adelina Tahirit në spektakël, Filippo është një balerin italian.

Mbrëmja u çel nga Meridian Ramçaj, ndërsa pati edhe momente emocionuese. Arta Nitaj feston 26-vjetorin dhe për të ishin rezervuar surpriza. Këngëtarja Dafina Zeqiri e surprizoi me një videomesazh së bashku me shoqen e ngushtë të Nitajt, Stinën. Pas performancës së bukuroshes, erdhi edhe një mesazh i ëmbël nga mamaja e saj, që përloti Artën.

Shkopi i Blendi Fevziut “braktisi” pak studion e “Opinion” dhe përfundoi në duart e Arbnora Ademajt që kërcënoi jurinë. Igli Zarka, i eleminuari i javës së tretë, u shfaq në performancën e Anita Haradinajt, një fragment që u komentua shumë nga Mamaqi dhe aspak nga Ilir Shaqiri.

Renditja për fituesin e mbrëmjes vendosi përballë tre konkurrentë me pikë të barabarta: Haradinajn, Nitajn dhe Ramçajn. Me vlerësimin e jurisë, fitues u shpall Meridiani. Në sfidën e eleminimit pati një duel mes Orgesa Zaimit dhe Valon Shehaj, i cili përfundoi me largimin e këtij të fundit.

“Më latë, nuk ju lashë unë”, Valon Shehu largohet nga “Dance Albania”

Valon Shehu dhe Orgesa Zaimi të dy konkurrentë në spektaklin e vallëzimit “Dance Albania”, dolën përballë njëri-tjetrit në sfidën e eliminimit për këtë të hënë.

Edhe pse të dy kanë dhuruar emocione gjatë këtij spektakli, njëri prej tyre duhej të largohej sot. Pasi kërcyen të dy “Time of my life”, juria vendosi të dërgojë në shtëpi Valonin.

Për jurinë Orgesa vallëzoi më mirë se Valoni ndaj ajo duhet të vazhdojë të jetë pjesë e spektaklit. Vendimin e jurisë e dha Klaudia Pepa.

Klaudia Pepa: Unë duhet të them vendimin apo jo?

Ermal Mamaqi: Jo, na thuaj horoskopin.

Klaudia Pepa: Nuk e di në mund ta them unë.

Ilir Shaqiri: Mund ta thuash.

Klaudia Pepa: Atëherë për mua vazhdon garën Orgesa.

Ilir Shaqiri: Kjo sfidë që ka “Dance Albania” është shumë e veçantë. Është një sfidë që o të djeg, o të shpëton. Valoni realizoi mjaft mirë të gjitha gjërat në këtë kërcim. Ta them pa asnjë dorezë, pa asnjë kompliment, përveç hapit bazë që është mambo. Kur të shikosh videon vetë do e shikosh që doli i rëndë. Kjo të ulë diçka më shumë nga Orgesa.

Alketa Vejsiu: Valon, si na le kështu o Valon?

Valon Shehu: Më latë ju, se nuk ju lash unë. Gjithsesi urime Orgesa!

Alketa Vejsiu: Faleminderit shumë për emocionet që na ke sjellë këto netë. Do takohemi përsëri në natën e madhe festive të mbylljes së këtij viti. Faleminderit partneres tënde fantastike!

Valon Shehu: Më falni se harrova personin kryesor, Marjanën. Ajo përveçse balerinë e mirë është edhe vajzë e mirë. Faleminderit Marjana!

Erdhi i fundit, doli i pari! Meridiani rrëmben kupën e mbrëmjes

Në renditjen që shpall fituesin e mbrëmjes të “Dance Albania” në Tv Klan, kryesojnë me të njëjtat pikë Anita Haradinaj, Meridian Ramçaj, i cili është një prej konkurrentëve të rinj dhe Arta Nitaj. Në një rast të tillë, Alketa Vejsiu nuk di si të veprojë. Mamaqi nis të tregojë arsyen pse duhet ta fitojë secili prej tyre, teksa Pepa e Shaqiri bien në një mendje.

Alketa Vejsiu: Çfarë ndodh në këtë rast kur kemi 3 fitues me të njëjtat pikë të barabarta që kryesojnë listën? Kupa ndahet në 3 pjesë? Njëri merr krahun, tjetri…

Ermal Mamaqi: Le ta marrë Meridiani meqë është…

Alketa Vejsiu: Jo unë vërtet nuk e di si duhet të veproj në një rast të tillë.

Ermal Mamaqi: Jepja Artës meqë ka ditëlindjen.

Alketa Vejsiu: Jo, duhet dikush nga regjia të më thotë si duhet të veproj.

Ermal Mamaqi: Le ta marrë Anita meqë është nga Kosova.

Ilir Shaqiri: Unë mendoj, nëse mund të them timen, mendoj që kupa, mbreti i natës duhet të jetë me meritë dhe jo me raste meqë kemi sebepe.

Alketa Vejsiu: Meqë kemi 3 me pikë të barabarta, ti si…

Ilir Shaqiri: Unë mendoj që e meriton Meridiani, e them hapur.

Alketa Vejsiu: Meridian, ta gëzosh kupën.

Klaudia Pepa: Jam dakord edhe unë.

Ilir Shaqiri: Klaudia është dakord, Ermali nuk është dakord.

Ermal Mamaqi: Unë nuk jam dakord. Unë dua ta marrë Arta.

Meridian Ramçaj: Rëndësi ka që ka profesionistë.

Alketa Vejsiu: Merre, ta gëzosh se nuk i gjen më me këtë mendje.

Ermal Mamaqi: Arta, gëzuar! Unë dhe publiku ishim me ty Arta!

“Ky përqafimi s’kishte pse të ndodhte”, Mamaqi ‘ngacmon’ Adelinën në sy të bashkëshortit

Këngëtarja Adelina Tahiri iu bashkua mbrëmjen e kësaj të hëne spektaklit të kërcimit Dance Albania. Perfomanca e saj e parë u prit me plot komplimente nga juria. Megjithatë, duke qenë se në rreshtin e parë tek publiku ndodhej bashkëshorti i saj, Ermal Mamaqi nuk la pa e ngacmuar këngëtaren…

Alketa Vejsiu: Zjarrfikësi çfarë numri ka të lutem?

Ermal Mamaqi: 119?

Alketa Vejsiu: Merre në telefon se na vunë flakën.

Ermal Mamaqi: Mendoj që Adelina si gjithmonë i vë zjarrin çdo skene. Bashkëshorti i vet në rreshtin e parë e shijoi shumë. Ky përqafimi në fund i këtij balerinit nuk kishte përse të ndodhte. Rëndësi ka që asnjëri nga këta të dy nuk di shqip mirë, kështu që…. Ia ke mësuar eee. Po pse ia mësove mi, pse ia mësove!

Valon Shehu: Ish të dashurat i kam pasur me dimensione të ndryshme, nga 50 deri në 120 kg

Valon Shehu ka deklaruar gjatë kësaj puntate në “Dance Albania” se ka pasur lidhje me vajza me pesha të ndryshme, nga 50 deri në 120 kilogramë.

“Në jetën time private në lidhje me ishat e mi kam pasur dimensione të ndryshme, katrore, trekëndësh, rrumbullak, e hollë. Krejt zhanerat i kam pasur. Peshat fillonin nga 50 deri në 120. Po ashtu ka ndodh një herë 120-çe, por nuk e kam peshuar asnjëherë, ajo më peshonte mua”, u shpreh Shehu.

Gjatë insertit prezantues para performancës Valoni provoi të mbante në peshë të gjitha vajzat e kastit, sfidë që e kaloi me sukses.

Igli Zarka performon me Anitën, Mamaqi: Pse më duket sikur i heqim nga dy herë njerëzit këtu?

Në një moment gjatë performancës së saj të “Dance Albania” në Tv Klan ku erdhi si një “Anita në Paris”, Haradinaj përfshiu konkurrentin e eleminuar të javës së kaluar, Igli Zarkën. Vetë ish-konkurrenti nuk tha asnjë fjalë, por u largua së bashku me balerinët. Ky moment nuk shpëtoi pa një koment pikant nga Mamaqi.

Ermal Mamaqi: Pashë një film dhe m’u duk sikur hyri Igli dhe doli prapë nga spektakli. Pse më duket sikur i heqim nga dy herë njerëzit ne këtu?

Anita Haradinaj: Eh more Ermal Mamaqi, kur kam qenë unë studente e Arteve të Bukura këtu në Tiranë, ke qenë më i ri se unë në moshë.

Ermal Mamaqi: Avash mi se aty-aty jemi nuk je aq e lashtë, aq e vjetër.

Anita Haradinaj: Sa e kam nisur jetën. Dëgjo, a isha e mirë?

Ermal Mamaqi: Ne u kënaqëm shumë. Na u duk këtu te Fresku sikur ishte Paris. Kam një pyetje. Pse ia hoqe vëmendjen vetes dhe fute atë djalë plangprishës në performancë?

Anita Haradinaj: E kam shumë të rëndësishme në jetë të rrethohem nga njerëz të bukur.

Ermal Mamaqi: Po ta mori vëmendjen, ishin të gjithë ore Ilrii është ky? Ka hyrë prapë?

Anita Haradinaj: Dhe me shpirt të bukur, dhe me artistë të bukur.

Ermal Mamaqi: Dakord, ta gëzosh.

Alketa Vejsiu: Ilir, të pëlqeu?

Ilir Shaqiri: S’kam asnjë koment.

Vlerësimi total nga juria i siguroi Anitës një total prej 8 pikësh, e cila në mbyllje pati edhe një përshëndetje për një artiste të madhe.

Anita Haradinaj: E para dua të përshëndes Shkurte Fejzën, këgëtaren e madhe se ka pasur dasmën të shtunën dhe martoi djalin e madh dhe i uroj të trashgëohen. Dua të them që si nuk më lanë rehat ore duke më thënë “hajde kërce”, ngela me mindil në dorë, kështu që mendoj që e meritoj këtë 8-shen.

Shkopi i Fevziut përfundon në “Dance Albania”, Arbnora Ademaj “kërcënon” jurinë

Aktorja Arbnora Ademaj pas performancës së sotme në “Dance Albania” kishte marrë një shkop. Ajo tha se ishte e përgatitur për të marrë pikët nga Ilir Shaqiri sonte. Sigurisht që gjithçka ishte shaka pasi vetë aktorja tha se përballë kësaj jurie ndihet e privilegjuar.

Ndërkohë nuk munguan as batutat. Alketa Vejsiu sapo e pa Arbnorën tha se është shkopi i gazetarit Blendi Fevziu.

Alketa Vejsiu: Ua, ua, ua! Shkopi i Fevziut, lëre tek “Opinioni”.

Arbnora Ademaj: E qetë jam. Isha përmbledhur, mora fisin nga Kosova, thashë ja do ia marr Ilirit pikët, ja nuk do kthehem, por përballë një jurie të tillë për mua është privilegj, kështu që po tërhiqem.

Ilir Shaqiri: Shkopin nga anët e mia e mban profesori, jo nxënësi.

Ermal Mamaqi: Ose Fevziu!

Ilir Shaqiri: Fevziu është përtej profesorit kështu që…

Cindy Marinës i rrëshqet fustani, Ilir Shaqiri: Çfarëdo që të bjerë gjatë kërcimit…

Shaqiri: Nuk do humbë gjë njeri

Gjatë performancës së saj nën ritme latine në “Dance Albania” në Tv Klan, Cindy Marina pati një problem të vogël me fustanin. Në mbyllje të kërcimit, për shkak të kësaj, Cindy mbuloi me duar pjesën ku fustani rrëshqiti duke ndryshuar pozën finale.

I pari që mori fjalën nga juria, Ermal Mamaqi u shpreh për këtë incident “edhe pa fustanin jemi si të pataksur”, teksa vijoi me komplimente drejt bukuroshes. Ilir Shaqiri nuk e la të “rrëshqiste” po aq lehtë sa fustanin duke e kritikuar që nuk vazhdoi koreografinë siç ishte e planifikuar.

Ermal Mamaqi: Cindy, meqë e mora unë fjalën, mua më pëlqeu shumë me gjithë këto gjërat që mund të ishin më mirë. Ti rrezaton edhe sikur të rrish aty e ulur në një stol, kërceve shumë bukur.

Cindy Marina: Faleminderit.

Ilir Shaqiri: Unë mendoj që ti mund ta kishe kërcyer shumë më mirë këtë pjesë, sidomos me gjithë ndërthurjet që keni vënë në koreografi, unë koreografinë e shikoj shumë bukur, por ama duhet të ishte realizuar më mirë nga ana jote. Më ekspansive, më e lëshuar, më e tërbaur, më interpretuese. M’u duke e bllokuar me atë hallin e madh të fustanit që “obobo do më prishet tani, do më këputet më vonë”.

Alketa Vejsiu: Ti je edhe modele pastaj, punë e madhe.

Ilir Shaqiri: Kjo këngë është zjarr, është një ng aikonat e kërcimit latin kështu që i gjithë trupi duhet të ishte absolutisht i shprehur më shumë.

Alketa Vejsiu: Po si të bësh kur të bie fustani Ilir, si ta menaxhosh këtë situatë?

Ilir Shaqiri: E vazhdon, koreografia vazhdon, çfarëdo që të bjerë gjatë kërcimit.

Alketa Vejsiu: Çfarë thua more Ilir?

Ilir Shaqiri: Aty do të jetë, nuk do të humbë gjë njeri, ama rëndësi ka që kërcimi mos të humbë bukurinë e tij me asnjë kusht. Gjithsesi, kjo gjë i ndodhi në fund fare kështu që edhe pozën finale nuk kishe pse e prishje duke ulur kokën duke e sfumuar gjithë finalen për asgjë.

Alketa Vejsiu: Shfaqja duhet të vazhdojë Cindy. Të kemi parë modele në Instagram, bukur do ishe, si skulpturë. Dëgjo, po më thoje se prisje një Cindy më të çmendur.

Ilir Shaqiri: M’u duk pak e përmbajtur.

Alketa Vejsiu: T’jua demonstroj unë si duhet të ishte Cindy?

Ilir Shaqiri: Do ta bësh ti?

Ermal Mamaqi: Edhe ti fustanin…

Alketa Vejsiu: Edhe unë fustanin me dy mendje e kam pasur sot.

Ermal Mamaqi: Ki kujdes.

Ricky Martin e ka lënë Klaudia Pepën 2 netë pa gjumë

“Kur mora vesh që ishte Ricky Martin nuk kam fjetur dy netë”, kështu shprehet balerina Klaudia Pepa kur kujton performancën me këngëtarin me famë botërore Ricky Martin, në skenën e “Amici”.

Ermal Mamaqi: Paske takuar Ricky Martin ti mi?

Klaudia Pepa: E pe atë momentin e fundit kur isha kështu afër, akoma më ka ngelur parfumi i Ricky Martin.

Alketa Vejsiu: O Ermal nga parfumi i Ricky Martin te hudhrat e tua… hudhrat që ke ngrënë ti. E more në qafë atë vajzë sot.

Ermal Mamaqi: Mua e para njëherë gjithë jetën më ka thënë mami je si Ricky Martin. Nuk e di ça mendoni, po bravo Klaudia.

Alketa Vejsiu: Si ishte të kërceje pranë Ricky Martin?

Klaudia Pepa: Super, fantastike, kur mora vesh që ishte Ricky Martin nuk kam fjetur dy netë. Jam shumë e lumtur.

“Mezi pres të vish në shtëpi për të më zbukuruar jetën”, Arta Nitaj nuk i mban dot lotët

Arta Nitaj, konkurrentja më sensuale e “Dance Albania” në Tv Klan feston 26-vjetorin. Pas surprizës nga Dafina Zeqiri dhe mikesha e saj e ngushtë, ka një tjetër surprizë për modelen dhe aktoren. Nëna e Artës ka një urim për vajzën e saj, që në këtë ditë special ndodhet larg shtëpisë.

Alketa Vejsiu: Ke marrë dhurata të bukura sot?

Arta Nitaj: Jo.

Alketa Vejsiu: Kemi një dhuratë tjetër ne për ty. Ke dëshirë ta shohim bashkë?

Arta Nitaj: Po.

Alketa Vejsiu: Një surprizë për Arta Nitajn. Do flasë mami i Artës tani. Mami i Artës ka një surprizë për vajzën. Mos qaj pa filluar.

Mamaja: Arta, zemra e mamit. Qëkur ke lindur, ke qenë e destinuar për të qenë lezeti i familjes tonë, kripa, sheqeri. Sot vazhdon po njësoj vetëm se unë ty të kam larg dhe mezi pres të vish në shtëpi për të ma zbukuruar jetën. Edhe 100 zemra e mamit!

Arta Nitaj: Unë jam më e vogla dhe jam veç një gocë. Mamin e kam pikë të dobët.

Ilir Shaqiri: Kur partnerja është shumë seksi, është hall i madh

Edhe balerinët përballen me shumë vështirësi të ndryshme pune. Ndër to është edhe kur përballë ke një partnere në kërcim shumë seksi dhe tunduese.

Ilir Shaqiri tha se këto raste janë “hall i madh” dhe shtoi se balerini duhet të jetë vigjilent që ta përballojë këtë vështirësi pune.

Alketa Vejsiu: Ilir një pyetje direkte për ty. Kur partnerja është seksi, shumë tunduese, me forma trupore gjeneroze çfarë ndodh me partnerin gjatë vallëzimit, sidomos në një bachata si kjo që pamë?

Ilir Shaqiri: Është hall i madh. Sigurisht sex appeal ka të bëjë të vetën në çdo lloj situate dhe duhet të jesh vigjilent ta përballosh këtë lloj, të themi, vështirësie pune.

Feston ditëlindjen në “Dance Albania”, Dafina Zeqiri suprizon modelen Arta Nitaj

Modelja Arta Nitaj, konkurrente në spektaklin e vallëzimit “Dance Albania”, në TV Klan festoi këtë të hënë ditëlindjen e saj. Një urim shumë emocionues erdhi për të nga dy mikeshat e saj të ngushta. Këngëtarja Dafina Zeqiri zgjodhi t’i bënte urimin special gjatë spektaklit me anë të një videomesazhi.

Ajo u shfaq duke i kënduar këngën “Happy Birthday” së bashku me mikeshën e ngushtë të modeles e cila quhet Stina.

Arta zemër shkëlqe sonte dhe shijo performancën tënde në maksimum! Na mungon shumë energjia jote!” Kështu u shpreh në videomesazhin dedikuar Artës, mikesha e saj e ngushtë Stina.

“Gëzuar ditëlindjen Arta! Ti je mbretëresha e vallëzimit”, i tha këngëtarja Dafina Zeqiri në anglisht ndërsa së bashku me mikeshën tjetër vazhduan të këndonin duke e emocionuar kështu modelen e cila për shkak të “Dance Albania, e festoi këtë ditëlindje larg tyre.

“O unë, o Luana këtu”, Mamaqi: S’më pëlqen parkingu

Ndërsa në “Dance Albania” në Tv Klan spektakli ka nisur, përmenden edhe arritjet e mëdha që anëtarët e jurisë si Ilir Shaqiri apo Klaudia Pepa, e cila ka angazhime në televizionin italian “Rai Due” kanë në CV-në e tyre. Alketa Vejsiu, në urimin e saj ndaj tyre, ndalet pak më gjatë te fqinji i saj i vjetër, Mamaqi, të cilit i bën edhe një ftesë. Megjithatë, Mamaqi paska një ‘inat me fqinjen e re të Vejsiut.

Alketa Vejsiu: Edhe ty Ermal. Ty të dua në Oscar. Ty të dua në vend të Jimmy Fallon.

Ermal Mamaqi: Amen.

Alketa Vejsiu: Në vend të Jimmy Fallon se ke shkuar ke parë dhe “live” programin e tij.

Ilir Shaqiri: Manifestet e Ermalit kanë dalë edhe në Romë.

Alketa Vejsiu: Dëgjo, na mungon ai “Xing me Ermalin”. Nuk e di pse ike nga Klani. Ishe dhe komshi shumë i mirë të betohem.

Ermal Mamaqi: Tashmë është tepër vonë, Alketa.

Alketa Vejsiu: Asnjëherë nuk është vonë, kurrë mos thuaj kurrë.

Ermal Mamaqi: Tani, o unë o Luana këtu.

Alketa Vejsiu: Po pse, Klani është i madh, ka vend për të gjithë.

Ermal Mamaqi: E di, po nuk më pëlqen shumë parkingu.

“Dance Albania” internacionale, mësoni arsyen pse

“Dance Albania” mund të konsiderohet padyshim show që i ka kaluar kufijtë e Shqipërisë.

Kjo për shkak se pjesë e kastit ka edhe balerinë të huaj. Bëhet fjalë për balerinin që do të shoqërojë këngëtaren Adelina Tahirin. Ai është Filippo nga Italia.

Në këtë mënyrë mund ta themi pa dyshim që “Dance Albania” është internacionale.

Adelina Tahiri konkurrentja e re e “Dance Albania”, prezanton për herë të parë djalin dhe bashkëshortin

“Dance Albania” vijon rrugëtimin e suksesshëm si çdo të hënë në Tv Klan. Në natën e katërt të spektaklit të kërcimit u shtuan dy konkurrentë të rinj.

Njëra prej tyre është këngëtarja e njohur Adelina Tahiri. Ajo na njohu për herë të parë edhe me bashkëshortin edhe djalin e saj, të cilët po e ndjekin nga afër këtë eksperiencë të saj në kërcim.

“Jam më tepër se e emocionuar këtë radhë sepse kemi punuar në këtë skenë me ju dhe Verën. Por këtë herë kam dy herë më shumë emocione sepse për herë të parë kam çunin, kam burrin në skenë. Bashkëshorti është hera e parë që vjen sepse rri larg kamerave, nuk ka shumë dëshirë, por dashuria e madhe dhe përkrahja duhet të na rrijë ndonjëherë dhe mbrapa. Faleminderit shumë dhe ju dua shumë”, u shpreh këngëtarja.

Konkurrenti tjetër i ri i “Dance Albania” është Meridian Ramçaj.

“Është kënaqësi dhe mezi po pres ta shijoj në maksimum këtë eksperiencë fantastike”, tha Ramçaj.

Kujtojmë që puntatën e kaluar u larguan nga gara Luiza Gega për shkak të impenjimeve në sport dhe Igli Zarka, i cili u eliminua pas duelit me Cindy Marinën./tvklan.al