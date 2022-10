Nata e 4-t e “Dance Albania”, shtohen 2 konkurrentë

20:15 11/10/2022

Meridiani erdhi i fundit, doli i pari me trofeun e mbrëmjes

Nata e katërt e spektaklit “Dance Albania” nga Tv Klan nisi me dy konkurrentë të rinj. Adelina Tahiri dhe Meridian Ramçaj do të jenë pjesë e magjisë së skenës së vallëzimit. Puntata e katërt konsistoi në kërcime nga i gjithë globi, një natë internacionale.

Renditja për fituesin e mbrëmjes vendosi përballë tre konkurrentë me pikë të barabarta: Haradinajn, Nitajn dhe Ramçajn. Me vlerësimin e jurisë, fitues u shpall Meridiani, i cili erdhi i fundit dhe doli i pari. Në sfidën e eleminimit pati një duel mes Orgesa Zaimit dhe Valon Shehaj, i cili përfundoi me largimin e këtij të fundit.

Një moment shumë i bukur nga sukseset e shumta të balerinës shqiptare me famë ne Itali, Klaudia Pepa është risjellë në skenën e “Dance Albania”, performanca e saj me yllin e muzikës Ricky Marty. Pepa pohoi se ai moment do te mbetet i paharruar për të dhe se sot pas kaq shume vitesh ende i ka mbetur parfumi i këngëtarit portorikan.

Sa i përket, performancës së Adelina Tahirit, perfomanca e saj e parë u prit me plot komplimente nga juria. Megjithatë, duke qenë se në rreshtin e parë tek publiku ndodhej bashkëshorti i saj, Ermal Mamaqi nuk la pa e ngacmuar këngëtaren.

“Dance Albania” mund të konsiderohet padyshim show që i ka kaluar kufijtë e Shqipërisë. Kjo për shkak se pjesë e kastit ka edhe balerinë të huaj. Bëhet fjalë për balerinin që do të shoqërojë këngëtaren Adelina Tahirin. Ai është Filippo nga Italia.

