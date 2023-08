Nata e tretë e Festës së Birrës në Korçë

Shpërndaje







23:38 18/08/2023

Ngjiten në skenë emra të njohur të muzikës botërore

Nata e tretë e Festivalit të Birrës në Korçë ka ngjitur në skenë emra të njohur të muzikës botërore dhe asaj shqiptare.

Bëhet fjalë për grupe si “No Mercy”, “La Bouche” apo edhe “Seven of Hearts”.

Prej orës 20 qytetarë e turistë të shumtë kanë patur mundësuan për të shijuar muzikën e bukur të shoqëruar me birrë e ushqime tradicionale.

Festa e Birrës në Korçë, është ngjarja më e madhe verore dhe ajo do të kulmojë në fundjavë me dy netë ku në skenë do të ngjiten të tjera emëra të njohur të muzikës, siç është Dhespina Vandhi apo edhe Keti Garbi.

Tv Klan