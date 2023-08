Finalja e “Festës së Birrës” elektrizon Korçën

23:55 20/08/2023

Mijëra qytetarë ndjekin këngëtaren Keti Garbi

Mijëra qytetarë shqiptarë dhe të huaj janë bërë pjesë e finales së “Festivalit të 17 të Birrës” që mbrëmjen e sotme ka elektrizuar Korçën.

Gazetarja e Tv Klan Anisa Krraba raportoi nga Korça duke dhënë më shumë detaje.

“Nata finale që mund ta quajmë qershia mbi tortë pasi priten më shumë vizitorë. Nata e fundit, e edicionit të 17-të të Festës së Birrës do të mbyllet me të zotët e shpisë, referuar dy djemve korçarë që do të këndojnë në mbyllje, Endri dhe Stefi. Veç tyre do performojë dhe këngëtarja greke shumë e njohur Keti Garbi. Festa ka nisur dhe pse hapja zyrtare pritet në orën 20:30, kanë ardhur dhe vizitorët e parë. Në hyrje radha është e gjatë. Nata do të jetë e gjatë ashtu siç kanë qenë netët paardhëse”, tha Krraba.

Krahas birrës së mirë, të pranishmit kanë patur mundësi të shijojnë edhe muzikën e bukur të interpretuar nga emra të njohur të muzikës shqiptare dhe asaj të huaj.

Kështu për rreth 1 orë në sekën e festivalit interpretuan vëllezërit korçarë, ndërsa tani në skenë është ngjitur këngëtarja e famshme greke, Keti Garbi. Për 5 netë me radhë qytetarë të shumtë kanë patur mundësi që të ndjekin edhe artistë të tjerë me famë ndërkombëtare.

“Festivali i Birrës” në Korçë, është festa më e madhe e birrës në Shqipëri.

