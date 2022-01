NATO do të anëtarësojë Gjeorgjinë dhe Ukrainën në aleancë

21:00 08/01/2022

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka riafirmuar vendimet e Samitit të Bukureshtit të vitit 2008 për anëtarësimin e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në Aleancë, pavarësisht retorikës agresive dhe shantazheve që vijnë nga Rusia. Stoltenberg tha se shtetet anëtare të NATO-s mbështesim ndihmën rrugën e të dy ish-republikave sovjetike drejt integrimit të mëtejshëm euroatlantik me reforma, mbështetje praktike dhe politike.

Ai vuri në dukje se proceset e zgjerimit të NATO-s dhe Bashkimit Evropian gjatë dekadave të fundit kanë qenë shumë të rëndësishme për zhvillimin e demokracisë, stabilitetit, paqes dhe lirisë në Evropë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se NATO po tërheq anëtarë të rinj, përkundrazi, shtetet sovrane janë të lira të vendosin t’i bashkohen Aleancës dhe më pas, pas të gjitha proceseve demokratike, aleatët vendosin nëse do ta zgjerojnë bllokun. Pranimi i Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në NATO, sipas Sekretarit të Përgjithshëm, ishte një konfirmim i politikës së dyerve të hapura të Aleancës.

Një nga pikat kryesore të ultimatumit që po lëshohet aktualisht nga Rusia është refuzimi publik i NATO-s i vendimeve të Samitit të Bukureshtit për anëtarësimin e Ukrainës dhe Gjeorgjisë, si dhe garancitë me shkrim për mospërhapjen në lindje dhe ish-Bashkimin Sovjetik. Nëse Perëndimi refuzon të pranojë “propozime” të tilla ruse, autoritetet e Kremlinit po kërcënojnë publikisht se do të marrin masa “ushtarake dhe ushtarako-teknike” dhe do të vazhdojnë të përqendrojnë trupat rreth kufijve të Ukrainës dhe territoreve të saj të pushtuara përkohësisht.

Gjatë takimit të jashtëzakonshëm virtual të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të NATO-s u dëshmua uniteti në qëndrimin kundër një agresioni rus në Ukrainë. Takimi virtual pason paralajmërimet e NATO-s pas grumbullimit të dhjetëra mijërave trupave ruse në kufi me Ukrainën, teksa presidenti rus, Vladimir Putin po kërkon garanci që Ukraina të mos anëtarësohet në aleancë. Moska vazhdimisht ka akuzuar SHBA-në për destabilizim në Detin e Zi dhe në rajonin përreth, duke thënë se vendosja e trupave ruse është çështje e brendshme e Rusisë.

Përpara takimit të Këshillit NATO-Rusi, ministrat theksuan nevojën për diplomaci, dialog dhe çtensionim të situatës”, theksohej më tej në deklaratë. Shefi i diplomacisë letoneze, Edgars Rinkevics tha se NATO është e gatshme që të angazhohet në dialog me Rusinë, por jo në kurriz të vlerave apo parimeve të saj. Ndërkohë në datat 12-13 janar, Shefat e Shtabit të Forcave të Armatosura të NATO-s do të zhvillojnë një takim virtual me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Ukrainës dhe Gjeorgjisë.

