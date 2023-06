NATO e shqetësuar për lëvizjen e Wagner

Shpërndaje







23:56 27/06/2023

Rama: Të ndalojmë një tjetër Donbas në Ballkan

Lëvizja e Vagner drejt Bjellorusisë ka shqetësuar vendet lindore të NATO-s. Ndaj me kërkesë të tyre, udhëheqësit e disa prej vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë edhe kryeministrin shqiptar, Edi Rama zhvilluan të martën në Hagë një darkë pune ku diskutuan mbi forcimin e krahut lindor të aleancës.

Në një konferencë të përbashkët për mediat pas darkës, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg theksoi se zhvillimet e fundit nxjerrin dhe një herë në pah rëndësinë që ka rritja e mbështetjes financiare për mbrojtjen.

“Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur çdo centimetër të territorit tonë. Në Samitin e Vilnus pres që aleatët të miratojnë rritjen deri në 2 për qind të PBB për mbrojtjen”.

Kryeministri holandez, Mark Rutte në cilësinë e mikpritësit të këtij takimi theksoi se mbrojtja e krahut lindor i shërben gjithë botës demokratike.

“Lufta është një kërcënim i drejtpërdrejtë i sigurisë tonë, pasi Putini nëse arrin sukses në Ukrainë ai nuk do të ndalet aty. Vendi i Ukrainës është NATO dhe ne do ta mbështesim këtë. Plani i Putinit po dështon Ne e dimë që do të qëndrojmë fortë për sigurinë tonë të përbashkët me një mbrojtje të krahut tonë lindor dhe rritje të shpenzimeve nga të gjitha vendet aleate”.

Presidenti polak, Andrzej Duda nënvizoi se lëvizja e trupave të Grupit Vagner dhe liderit të tyre në Bjellorusi ishin “sinjale shumë negative për gjithë Europën.

Ndërsa kreu i qeverisë shqiptare, Edi Rama risolli edhe një herë në vëmendje në këtë takim se ajo që po ndodh në Ukrainë mund të ndodhë edhe në Ballkan, nëse situata me Kosovës dhe Serbisë nuk merr një zgjidhje sa më të shpejtë.

“Unë thjeshtë deklarova që perspektiva e krijimit të një Donbasi të vogël në mes të Europës për shkak të një përshkallëzimi është një kërcënim real dhe ne të gjithë duhet të bëjmë atë çfarë duhet të bëjmë për ta parandaluar. Është koha për të vepruar dhe për të mos lejuar këtë spirale absurditeti të hedh poshtë çfarë kemi ndërtuar deri tani me ndihmën e BE në rajon.”

Takimi i Hagës vjen vetëm dy javë para se liderët e vendeve anëtare të NATO-së të mbajnë samitin e Vilnusit ku pritet të merren vendime të rëndësishme si sa i përket Ukrainës ashtu edhe zgjerimit të Aleancës.

Tv Klan