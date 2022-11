NATO: Erdogan vazhdon të pengojë pranimin e Suedisë dhe të Finlandës

Shpërndaje







08:30 06/11/2022

Presidenti turk Erdogan vazhdon të bllokojë pranimin e Suedisë dhe të Finlandës në NATO. Ai u bëri sërish thirrje dy veriorëve që të zbatojnë disa masa.

Turqia do ta pranojë zyrtarisht anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO vetëm pasi të dy vendet të kenë ndërmarrë “hapat e nevojshëm” për këtë. Presidenti Rexhep Tajip Erdogan e bëri të qartë qëndrimin e Ankarasë në një takim jozyrtar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg në Stamboll. Varësisht se si do të veprojnë Finlanda dhe Suedia, procesi i miratimit do të jetë më i shpejtë ose më i ngadalshëm, shpjegoi Erdogan.

Turqia dhe Hungaria janë të vetmet nga 30 vendet anëtare të aleancës, që nuk e kanë ratifikuar ende pranimin e Suedisë dhe të Finlandës. Për zgjerimin duhet të bien dakord të gjithë anëtarët e NATO-s.

Suedia dhe Finlanda i kanë zbatuar premtimet

Stoltenberg tha pas takimit me ministrin e Jashtëm të Turqisë, Mevlut Cavusoglu, se ka ardhur koha për të “përshëndetur Finlandën dhe Suedinë si anëtare të plota të NATO-s”.

Të dy vendet kanë zbatuar premtimet e dhëna në marrëveshjen e qershorit. Pranimi i tyre është gjithashtu i rëndësishëm për t’i dërguar një mesazh të qartë Rusisë, tha Stoltenberg duke ju referuar luftës agresore në Ukrainë.

Kryeministri i ri suedez Ulf Kristersson pritet të zhvillojë të martën e ardhshme bisedime me Erdoganin në Ankara. Qeveria në Stokholm shpreson se Turqia do ta japë miratimin për anëtarësimin e Suedisë në NATO përpara këtij takimi./DW