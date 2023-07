NATO përgatit planet ushtarake për t’u mbrojtur kundër Rusisë

23:51 03/07/2023

BRUKSEL (AP) – Forcat e armatosura të Rusisë janë të dëmtuara, por aspak të shkatërruara në luftën në Ukrainë, tha të hënën një oficer i lartë ushtarak i NATO-s, teksa paraqiti rishikimin më të madh të planeve ushtarake të organizatës që nga Lufta e Ftohtë, nëse Moska guxon të zgjerojë konfliktin.

“Ata mund të mos jenë të paprekur, por sigurisht nuk janë në gjendje të rëndë,” u tha gazetarëve Kryetari i Komisionit Ushtarak të NATO-s, Admirali Rob Bauer. “Pra, ne kurrë nuk duhet të nënvlerësojmë rusët dhe aftësinë e tyre për t’u riorganizuar”.

Presidenti Joe Biden dhe homologët e tij të NATO-s kanë vendosur të miratojnë një ndryshim të madh të sistemit të planifikimit të aleancës në takimin e nivelit të lartë në kryeqytetin lituanez, Vilnius javën e ardhshme.

NATO-ja, si organizatë, nuk i ofron armë apo municione Ukrainës duke kërkuar të shmangë hyrjen në një luftë direkte me Rusinë, një vend i pajisur me armë bërthamore. Në të njëjtën kohë, ajo po forcon masivisht sigurinë e vendeve anëtare pranë Rusisë, Ukrainës dhe Bjellorusisë.

Rreth 40,000 trupa janë në gatishmëri nga Estonia në veri, deri në Rumani, në Detin e Zi. Rreth 100 avionë ngrihen në qiell në atë territor çdo ditë dhe 27 anije luftarake janë duke operuar në Detin Baltik dhe Mesdhe. Këto shifra pritet të rriten.

Sipas planeve të saj të reja, aleanca e NATO-s synon të ketë deri në 300,000 trupa gati për të lëvizur në krahun e saj lindor brenda 30 ditëve.

Admirali Bauer tha se planifikimi i ri i NATO-s bazohet në fuqinë e ushtrisë ruse përpara se Presidenti Vladimir Putin të niste luftën kundër Ukrainës pothuajse 17 muaj më parë. Ai tha se lufta ka varfëruar ushtrinë ruse, por jo forcat e saj detare, apo ajrore.

Nga forcat tokësore të Rusisë, rreth “94% janë të angazhuar në luftën në Ukrainë,” tha admiral Bauer.

“Ajo që ne shohim në përgjithësi është se rusët janë të kujdesshëm rreth NATO-s. Ata nuk po kërkojnë një konflikt me NATO-n. Mendoj se kjo është një shenjë se janë shumë, shumë të ngarkuar,” tha ai. “Nga pikëpamja e forcave tokësore, nuk mendoj se kanë shumë forca në dispozicion për t’i bërë diçka dikujt tjetër. Por ne jemi të bindur se rusët do të riorganizohen”, tha ai. “Ne do të vazhdojmë t’i shikojmë si një kërcënim serioz, në det dhe në ajër, veçanërisht, në hapësirë ata janë ende shumë, shumë, të aftë. Dhe sigurisht në fushën bërthamore”.

31 vendet anëtare të NATO-s morën pjesë në një “konferencë shqyrtimit të forcave” javën e kaluar në një përpjekje për të kuptuar se sa trupa dhe sa pajisje ka aleanca në dispozicion, për t’iu përgjigjur çdo sulmi rus, si në planin afatshkurtër ashtu edhe në atë afatgjatë.

Ekspertët dhe disa diplomatë të NATO-s, kanë shprehur dyshime për gatishmërinë e vendeve anëtare për të vënë në gatishmëri një total prej 300,000 trupash.

Për sa i përket aftësisë së NATO-s për të ekzekutuar planet, nëse ato nevojiten në të ardhmen, admirali Bauer përshëndeti angazhimin e pritshëm në Vilnius nga presidenti Biden dhe udhëheqësit e tjerë, për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, të cilat duhet të ndihmojnë në sigurimin e komandantëve me pajisjet që u nevojiten.

Në vitin 2014 vendet e NATO-s ranë dakort, që deri në vitin 2024, çdo vend të shpenzonte 2 për qind të Prodhumit të Përgjithshëm të Brendshëm për ushtrinë. Në takimin e javës së ardhshme, pritet që udhëheqësit ta caktojnë 2 përqindëshin si kufirin minimal dhe jo si buxhetin maksimal që duhet synuar./VOA