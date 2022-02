NATO: Rusia ka vendosur rreth 30,000 trupa ushtarake në Bjellorusi

14:32 03/02/2022

Moska thotë se trupat ushtarake ndodhen atje për stërvitje të përbashkëta

Rusia ka dërguar rreth 30,000 trupa ushtarake dhe armë moderne në Bjellorusi gjatë ditëve të fundit. Sipas Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg ky është dislokimi më i madh ushtarak i Moskës në vend që nga fundi i Luftës së Ftohtë.

Dislokimi përfshin forcat e operacioneve special Speznaz, avionë luftarakë SU-35, raketa Iskander dhe sisteme të mbrojtjes ajrore S-400.

“E gjithë kjo do të kombinohet me stërvitjen vjetore të forcave bërthamore të Rusisë e cila parashikohet të ndodhë këtë muaj”, u tha ai gazetarëve në Bruksel. Stotelnberg tha se SHBA ka shtuar praninë ushtarake në lindje të Europës dhe ky është një sinjal i rëndësishëm i përkushtimit të saj në ruajtjen e sigurisë. Rusia i është përgjigjur deklaratave të NATO-s duke thënë se trupat ushtarake në Bjellorusi ndodhen atje për stërvitje të përbashkëta ushtarake. Moska gjithashtu ka dënuar vendimin e SHBA-së për të dërguar trupa shtesë në Europë për të mbështetur aleatët e saj mes frikës së vazhdueshme se ajo do të pushtojë Ukrainën.

Zëvendësministri i Jashtëm rus Alexander Grushko e cilësoi vendimin si shkatërrues që vetëm rrit tensionet dhe lë shumë pak hapësirë për një zgjidhje diplomatike.

Klan News