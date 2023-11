NATO trupa dhe armatim shtesë në rajon

21:40 27/11/2023

Ministrat e Jashtëm diskutojnë në Bruksel alternativat e mbrojtjes së rajonit

Trupa dhe armatime shtesë premtoi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në prag të takimin dy ditor të shefave të diplomacisë të shteteve anëtare të Aleancës. Stoltenberg iu referua mesazhit që u kishte dhënë liderëve të rajonit gjatë turit të fundit ballkanik.

“Unë sapo jam kthyer nga një tur takimesh në Kosovë, Serbi, si dhe në shtete të tjera të rajonit si Bosnje Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut ku u takova me liderë nga i gjithë rajoni. Mesazhi që unë u përcolla ishte ai që NATO do të bëjë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. NATO ka dërguar tashmë 1000 trupa ushtarake shtesë në Kosovë. Ne po shqyrtojmë gjithashtu një rritje më të përhershme të pranisë sonë ushtarake atje dhe dërgimin e armatimeve shtesë”.

“Beogradi dhe Prishtina duhet të angazhohen sërish me mirëbesim në dialogun e ndërmjetësuar nga ana e BE-së. Ne besojmë se propozimi evropian për themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe është i duhuri dhe përbën një hap të rëndësishëm në kuadër të dialogut. Të dyja palët duhet të vetëpërmbahen nga retorika dhe aktet e njëanshme që do të rikthenin tensionet”.

Ministrat e Jashtëm do të diskutojnë së bashku me përfaqësuesin e lartë të BE-së për Politikën e Jashtme, Josep Borrell, hapat konkretë për të siguruar paqe afatgjatë në këtë rajon.

“Ne do të diskutojmë në mbledhjen e Ministrave të Jashtëm të NATO-s edhe rreth situatës aktuale në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi parë kohët e fundit akte serioze dhune në veri të Kosovës. Po ashtu ka vijuar retorika përçarëse në Bosnje-Hercegovinë shoqëruar me aktivitete diversive në këtë rajon nga ana e Rusisë. Së bashku me përfaqësuesin e lartë të BE-së për politikën e Jashtme, Josep Borrell, ne do të diskutojmë hapat konkretë për të siguruar paqe afatgjatë në këtë rajon. Stabiliteti varet nëse të dyja palët zgjedhin dialogun dhe diplomacinë në vend të konfliktit dhe kaosit”.

Edhe Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken do të theksojë në takimin e Ministrave të Jashtëm të NATO-s përkrahjen e SHBA-së për demokracinë dhe stabilitetin rajonal të Ballkanit Perëndimor.

