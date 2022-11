NATO uron Pavarësinë e Shqipërisë

13:24 28/11/2022

NATO ka uruar Pavarësinë e Shqipërisë.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, NATO ka shpërndarë një foto të ushtarëve shqiptarë me flamurin kombëtar.

Më herët, me rastin e Ditës së Flamurit pati urime nga Sekretari amerikan i Shteti,t Antony Blinken dhe Presidenti gjerman, Steinmeir etj./tvklan.al

Retweet to join us in celebrating our Ally 🇦🇱 #Albania on their #IndependenceDay!#WeAreNATO pic.twitter.com/mK1cXdg60M