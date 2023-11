NATO uron Shqipërinë për 111-vjetorin e Pavarësisë

11:41 28/11/2023

Aleanca më e madhe ushtarako-politike, NATO ka uruar Shqipërinë për 111-vjetorin e Pavarësisë.

Shqipëria pjesë e NATO-së prej 14 vitesh tashmë, dhe si e tillë Aleanca e Atlantikut të Veriut ka bërë një reagim në Facebook.

“Bashkohuni me ne për të festuar me aleatin tonë”, thuhet në postimin e NATO-s shoqëruar me fotografinë e një ushtari shqiptar së bashku me flamurin kuqezi.

Shqipëria feston sot 111 vite Pavarësi.

/tvklan.al