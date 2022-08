Ndahen certifikatat e para të legalizimit në Pilur/ Lame: Tokat janë të pronarëve, jo të oligarkëve

20:47 09/08/2022

Të ndërtuara 150 apo 200 vjet më parë, një pjesë e madhe e shtëpive në fshatin Pilur të Himarës kanë nisur të marrin dokumentet e pronësisë. Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame ishte atje, në vijim të procesit të regjistrimit fillestar të pronave në bregdet.

“Përgjithësisht deri tani jemi fokusuar në regjistrimin e pronave në zonën bregdetare, sepse interesi për zhvillim në atë zonë ka qenë më i madh dhe bumi turistik e bënte të domosdoshëm këtë gjë. Regjistrimi në emër të banorëve të këtyre fshatrave mbylli shumë zëra dhe llafe që ishin thënë. Dhe në fakt ka 30 vjet që spekullohet se po na marrin tokat. Vitin e fundit që Kadastra i hyri punës dhe u mor me regjistrimin në fshatrave të Jugut, janë dëgjuar shumë pak llafe, sepse njerëzit panë që realisht u bënë zotër me tapi të tokave të tyre. Në fund doli që pronat u bënë të pronarëve dhe jo të oligarkëve”.

Por, sipas kreut të Kadastrës problematikat mbeten të shumta në fshatrat e bregut.

“Por problem më i ngatërruar i mbarur nga tranzicioni, është ai i tokë bujqësore dhe i ullishtave. Në fshatin Pilur pjesa dërmuese e familjeve nuk është pajisur me AMTP në vitin 1991, kur u nda toka bujqësore dhe vijonte prej dekadash në këtë situatë. Tejkalimi i këtij ngërçi, mundësohet vetëm përmes zgjidhjes së ofruar me ligjin e ri 20/20, i cili munëson njohjen e pronës së poseduar dhe pajisjen me akte të reja pronësie mbi këtë bazë.”

Procesi i legalizimit do të ndiqet për të 400 pasuritë bujqësore që i përkasin këtij fshati.

