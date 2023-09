Ndahet dhe rimartohet, fëmija merr mbiemrin e burrit të parë

Shpërndaje







21:29 05/09/2023

Zamira Xhelilaj tregon se në vitin 2019 është larguar nga shtëpia e bashkëshortit, me të cilin ka edhe një fëmijë.

Ajo ka hapur një proces gjyqësor për divorc dhe Gjykata e Shkallës së Parë në Fier ia la asaj kujdestarinë e fëmijës, duke caktuar dhe takimet me të atin.

Babai i fëmijës nuk ishte dakord me grafikun e takimeve dhe apeloi vendimin. Prej vitit 2019 pritet vendimi i Apelit.

Pas ndarjes, Zamira u lidh me një tjetër burrë me të cilin solli në jetë një fëmijë. Por meqë divorci nuk ka përfunduar, qytetarja rezulton me mbiemrin e bashkëshortit të parë dhe rrjedhimisht edhe fëmija me burrin e dytë, mori mbiemrin e burrit të parë.

“Stop” mësoi se çështja ka shkuar në Shkurt të vitit 2023 në tavolinën e gjyqtares Elona Mihali. Në këtë moment “Stop” bëri një kërkesë për përshpejtimin e çështjes, pasi moszgjidhja e martesës, ka sjellë pasoja të tjera./tvklan.al