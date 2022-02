Ndahet nga jeta Anastas Kristofori, i njohur për rolin e Perikliut në “Pallati 176”

14:21 02/02/2022

Ndahet nga jeta në moshën 78-vjeçare aktori i mirënjohur, shumë i dashur nga publiku shqiptar, Anastas Kristofori, i njohur për rolin e drejtorit në “Pallati 176”.

Aktori i njohur i skenës dhe kinematografisë Anastas Kristofori, është një nga themeluesit e artit dhe kulturës shqiptare. Interpretimi brilant dhe talenti i pashoq spikati dhe e ktheu atë në një nga aktorët më të dashur për publikun. Dhuntitë e tij për të karakterizuar figura origjinale, të shoqëruara nga një sens humori, nga fjala konkrete si dhe nga ndjesia e vërtetësisë, i dhanë shansin për të qënë aktor i parapëlqyer në shumë nga shfaqjet e Teatrit Kombëtar.

Në kinematografi ka interpetuar në 10 filma. Roli i tij i parë do të jetë në vitin 1976 roli i Stavrit, ekonomistit të Strehës Vorfnore në filmin “Lulëkuqet mbi mure” më tej do të vazhdonin edhe role të tjera si psh: roli i Ndoc Markut në filmin “Besa e kuqe” në vitin 1982, rolin e z.Antonio, Kuestorit të Tiranës në filmin “Misioni përtej detit” në vitin 1988 etj. Roli i tij më i fundit do të jetë roli i Perikliut në kinodramën “Po vjen Ai” në vitin 1998 një vazhdim televiziv i komedisë së njohur “Pallati 176” i Adelina Balashit.

Pas viteve 90 ka qënë për një kohë edhe drejtor i Teatrit Kombëtar. Anastas Kristofori mban titullin Artist i Merituar. Ceremonia e varrimit të ‘Artistit të Merituar’ do të kryhet nesër në Vuno.

